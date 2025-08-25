港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　尷尬被拒畫面全被拍

記者劉宜庭／綜合報導

香港男星郭晉安近日被目擊在街頭親自派發傳單，令人驚訝的是，這位家喻戶曉的視帝，竟遭路人徹底無視，幾乎沒有人認出他，場面一度相當尷尬。

影片在網路上瘋傳後引發熱議，許多人誤以為郭晉安晚景淒涼，但隨後真相曝光，60歲的他其實早已是身家上億的上市公司老闆，這次是為自家公司放下身段做宣傳。

▲郭晉安街頭發傳單零變裝。（圖／翻攝郭晉安小紅書）



畫面中，郭晉安未戴口罩，穿著休閒，努力向來往的路人遞上傳單，但大部分民眾都低頭快步走過，甚至刻意繞道避開，讓他手上的傳單頻頻被拒絕。對此，他事後也大方寫下感想：「不要在意別人的眼光，因為別人的眼光，根本沒空看你，你看我發了一路傳單，也沒有什麼眼光看過來，所以活出自我，讓自己開心，才是最重要的，俗話說得好，做人最緊要開心，因為最好的養生，就是養心。」展現出豁達心態。

▲郭晉安是香港知名視帝。（圖／翻攝郭晉安小紅書）

事實上，郭晉安曾憑電視劇《戇夫成龍》、《阿旺新傳》及《忠奸人》，3度獲封為「香港視帝」，近年則逐步將重心從演藝事業轉向商界，與親姊共同創立的保健品品牌公司經營有成，不僅成功上市，還成功晉升「億萬富豪俱樂部」，港媒估計其身家超過1億港元（約台幣4.1億元）。去年，他宣布與結髮18年的妻子歐倩怡離婚，恢復單身後更積極投入家族事業，以集團非執行董事的身份親力親為。

除了打理生意，郭晉安也積極經營社交平台，常拍攝短片與網友互動。他先前與吳卓羲、歐陽震華、王浩信、高鈞賢合作參與直播節目，5人組成限定男團，他幽默自嘲是「300歲男團成員」，更親自下場搬貨，展現親民的一面。這次放下視帝身段在街頭宣傳，雖然遭遇冷遇，但他積極正面的態度，反而贏得不少網友的讚賞與支持。