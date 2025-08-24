毀滅式爆料許凱！許荔莎受封「魔嫂」　宣布休戰半個月原因曝光

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星許凱，近日遭前女友許荔莎公開控訴劈腿、偷吃與說謊等渣男行為，甚至爆料他與女星趙晴從「砲友」發展成情侶，許荔莎因此被網友封為「魔嫂」。雖然許凱本人、趙晴以及老闆 于正都急忙出面否認，不過許荔莎並未退縮，持續開火。23日晚間，她卻突然宣布「休戰半個月」，並留下「閱兵是國家大事哦」，外界普遍解讀是為九三閱兵「掛上休戰旗」。

▲許荔莎炮火猛烈受封「魔嫂」。（圖／翻攝自許荔莎微博）

面對許荔莎的連番爆料，于正相當憤怒，透露已經報警處理。但「魔嫂」似乎毫無畏懼，還反過來針對于正放話：「其實我接近許凱是為了認識你。」火力全開戰鬥值滿點。她更在社群發長文，詳細描述許凱劈腿多名女子的時間線，直言最讓她難以接受的是，直到如今仍未得到一句正式的道歉，甚至還要忍受許凱私生飯持續騷擾與謾罵。

▲許凱遭許荔莎毀滅式爆料。（圖／翻攝自許凱微博）

許荔莎不僅撕下許凱「深情男」的人設，更把炮口轉向極力維護藝人的于正。她一度將社群自介改為「于正重度依賴症」，聲稱以後要纏著他不放。原本她不想撕破臉，但因于正揚言要報警，逼得她直言只能「玉石俱焚」。對此，于正怒斥「追不到許凱就可以誣陷他」，但許荔莎立刻曬出與許凱的微信對話截圖反擊，證明是男方主動加她好友。

事件持續升溫，許荔莎還「加碼演出」，點播歌曲〈Forever Love送給于正，寫下「愛我有些痛苦，有些不公平」作為回擊。對此，于正只能無奈表示，她的爆料全屬「子虛烏有的謠言」，自己選擇「無所謂，當作修行」。但許荔莎依舊不鬆口，還強調：「我和于正確實沒在一起」。雖然她口頭宣稱暫時休戰半個月，還特地標註于正「你也不要胡鬧」，並說「閱兵是國家大事」。