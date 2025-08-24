捲入「文化挪用」、政治爭議中！碧昂絲保持沉默　事業現況曝

記者劉宛欣／綜合報導

美國流行天后碧昂絲（Beyoncé） 憑藉「Cowboy Carter」世界巡演，再次締造驚人成績，票房突破4億美元（約121.4億台幣），成為史上最賣座的鄉村音樂巡演。不過，耀眼成就背後，碧昂絲也難以避免地捲入文化與政治的爭議旋渦，不過，截至目前為止，她選擇以沉默回應，繼續專注在事業發展上。

▲碧昂絲人紅是非多，捲入諸多爭議之中。（圖／翻攝自Beyoncé Instagram）

根據外媒報導，《牛仔卡特》專輯發行後，不僅銷售亮眼，也引來不少反彈聲音。鄉村歌手加文阿德科克（Gavin Adcock）7月時因不滿自己專輯在Apple Music鄉村榜輸給碧昂絲，公開砲轟，但最終反而讓許多網友跳出來力挺碧昂絲，掀起一波網路論戰。甚至連川普也將她點名，聲稱她在去年大選替民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）站台，收取千萬美元酬勞，但聯邦選舉委員會查無相關紀錄。

▲碧昂絲沉默面對所有爭議。（圖／翻攝自Beyoncé Instagram）

除了政治風波，碧昂絲也被牽扯進文化與種族爭議。女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）替牛仔品牌拍攝廣告時，挨批種族歧視，碧昂絲也意外被網友拉進討論。英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）更在X發文，質疑她在Levi’s廣告中頂著金色蓬鬆髮型，是對瑪麗蓮夢露的「文化挪用」，直呼「非常失望」。不過他隨後火速刪文，並表示是開玩笑。雖然爭議不斷，碧昂絲依舊保持沉默，專注推廣與Levi’s的合作，甚至準備在25日推出個人護髮品牌。