許凱翻車危機《子夜歸》遭傳加更送走！3待播劇網抖了…醜聞燒3天

大陸男星許凱於8月22日被爆劈腿醜聞，聲稱是前女友的女星許荔沙接連公開私照、影片、交往時間軸等，他則表示已經報警並且要提告。然而他與田曦薇主演的新劇《子夜歸》才剛開播，陸網驚傳劇集要加更送走，引發議論。

▲許凱陷劈腿醜聞。（圖／翻攝自微博）

有網友放出4個表情圖案「紫色」、「黑色」、「烏龜」、「快轉鍵」，引發其他網友聯想是暗指「子夜歸加更送走」。過去曾有陸劇因涉及輿論風波，串流平台因此讓更新速度加快，讓全劇提早播畢。而《子夜歸》官方微博追劇月曆僅公開至8月31日，每天更新2集，9月起的更新日程尚未公開。

▲陸網有人放瓜（八卦），其他人揣測《子夜歸》被傳加更送走。（圖／翻攝自微博）

▲《子夜歸》追劇月曆僅更新至8月31日。（圖／翻攝自微博）

《子夜歸》開播前，陸網曾盛傳劇集是砸下3.2億人民幣（約台幣13億）所打造的高預算大製作，海外放送由國際串流平台Disney+獨家播出，目前收視排名在台灣、香港熱門第2名。該劇改編自晉江文學城作者扶華小說作品《梅夫人寵夫日常》，劇版改名《子夜歸》，演員番位順序「一番」是許凱。據陸媒《搜狐》旗下媒體「狐廠娛樂觀察」於3月發表的專題報導，《子夜歸》原本是大女主小說，改由男演員擔任第一主演（一番），有業界製片人透露，這類以女性為主的IP卻是男主角當一番的現象，是因為男星的流量，具備招商溢價能力，因此製作方才會做出「女頻IP，男主一番」決策，報導間接透露許凱當時的明星影響力，劇集開播時就有7個廣告，顯見被各界看好成暑期檔夯劇。

▲《子夜歸》外傳斥資3.2億人民幣拍攝，海外在Disney+播出，開播前備受期待。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

不料《子夜歸》開播4天，許凱被爆感情劈腿，本人與工作室的微博自22日後沒有發文宣傳劇集。而他是經紀公司「歡娛影視」下的流量藝人，除了《子夜歸》，還有3部待播劇，分別是與周也的《一甌春》、與鄧恩熙的《方圓八百米》以及犯罪消防題材《火場追兇》。隨著負面爆料發酵，觀眾也憂心劇集播出日會隨之延後。

▲許凱有3部主演劇待播。（圖／翻攝自微博）