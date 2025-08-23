ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊宗緯出意外「墜落2公尺舞台」
七夕情人節倒數不踩雷禮物清單
李雅英缺席應援首露面！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王陽明 鄭人碩 蔡振南 秦楊 咪妃 劉樂妍 佐山愛 許荔莎

《小城故事》客語版問世！鍾鎮濤剪長髮扮客家仔　李烈曝：其實比較喜歡譚詠麟

記者蕭采薇／桃園報導

有台灣電影教父之稱的導演李行經典作品《小城故事》數位修復客語版，23日在桃園電影節正式登上大銀幕。桃影特地請來導演朱延平、國家影視聽中心董事長褚明仁、當年《小城故事》女主角李烈，以及李行紀錄片「形影不離」製片周揚明一同進行座談。

▲《小城故事》在桃園電影節正式登上大銀幕，桃影特地請來導演朱延平、國家影視聽中心董事長褚明仁、當年《小城故事》女主角李烈，以及李行紀錄片「形影不離」製片周揚明一同進行座談。（圖／桃園電影節提供）

▲導演朱延平、國家影視聽中心董事長褚明仁、《小城故事》女主角李烈，以及李行紀錄片製片周揚明一同進行座談。（圖／桃園電影節提供）

褚明仁表示，《小城故事》客語版意義重大，真實還原了李行當年籌拍此片的期待，也終於完成了李行對於台灣本土文化的重視與深愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《小城故事》1980年推出時，李行獨排眾議從香港找來「溫拿五虎」搖滾偶像鍾鎮濤，剪去長髮扮演剛出獄的苗栗客家青年，又大膽啟用當時仍在世新讀書、完全沒有拍過電影的李烈，扮演片中驚世駭俗的叛逆富家千金，搭配已經紅遍半邊天的玉女林鳳嬌。李烈說，當時「溫拿五虎」超紅，而她那時還是學生，一到片場看到大明星「興奮得不得了！」不過她也笑說，「其實溫拿五虎裡，我比較喜歡譚詠麟啦！」

▲《小城故事》在桃園電影節正式登上大銀幕，桃影特地請來導演朱延平、國家影視聽中心董事長褚明仁、當年《小城故事》女主角李烈，以及李行紀錄片「形影不離」製片周揚明一同進行座談。（圖／桃園電影節提供）

▲台灣電影教父之稱的導演李行經典作品《小城故事》數位修復客語版，23日在桃園電影節正式登上大銀幕。（圖／桃園電影節提供）

朱延平感性回憶起，當年被李行欽點接下台灣導演協會會長時，也是一頭霧水，「怎麼會輪到我？」但李行十分堅持，「就是你」。從此兩人合作無間，並且建立起情同父子的深刻關係，「大概是因為他沒有兒子，而我沒有爸爸。」

朱延平說，李行晚年超愛罵人，唯獨沒有罵過他，「真的是百般包容」，而且他的所有電影首映，李行都堅持一定要搶先看，「例如《刺陵》，我自己很不喜歡，不希望他看，但是他看完之後，不停稱讚『非常好！讓我拍我都拍不出來！』」

▲《小城故事》在桃園電影節正式登上大銀幕，桃影特地請來導演朱延平、國家影視聽中心董事長褚明仁、當年《小城故事》女主角李烈，以及李行紀錄片「形影不離」製片周揚明一同進行座談。（圖／桃園電影節提供）

▲褚明仁、《小城故事》女主角李烈。（圖／桃園電影節提供）

李行紀錄片《行影‧不離》製片周揚明也提到，《小城故事》在苗栗三義取景，正好記錄下了十大建設高速公路剛剛開通的歷史時刻，非常具有時代意義。褚明仁補充，《小城故事》裡蘊藏著李行對於本土文化的深愛，當年一度希望能夠以客語對白上映，片中戲台也演出標準傳統客家戲曲，甚至在請作曲家翁清溪譜寫主題曲時，也希望能融入客家山歌元素，充分展現了李行扎根本土的理念。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

小城故事朱延平褚明仁李烈周揚明李行

推薦閱讀

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

2小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

7小時前

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

1小時前

林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」一側身曲線看光

林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」一側身曲線看光

2小時前

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

12小時前

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

3小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

5小時前

獨／《角頭》擊敗《鬼滅》奪冠！《角2》卻「消失串流平台」　監製親解內幕

獨／《角頭》擊敗《鬼滅》奪冠！《角2》卻「消失串流平台」　監製親解內幕

7小時前

白沙屯媽祖進香…路邊阿姨包緊緊發茶葉蛋　一看才知是金鐘影后！

白沙屯媽祖進香…路邊阿姨包緊緊發茶葉蛋　一看才知是金鐘影后！

8/20 15:34

Melody早起「腰不能動」超音波結果出爐　代班沈玉琳義不容辭

Melody早起「腰不能動」超音波結果出爐　代班沈玉琳義不容辭

8小時前

吳宗憲無酬力挺張秀卿...突放話：我要搞死她　王彩樺嚇到摀他嘴

吳宗憲無酬力挺張秀卿...突放話：我要搞死她　王彩樺嚇到摀他嘴

4小時前

熱門影音

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子

楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」

《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」
曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件

曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前22

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

1小時前0

王瑞霞「這八點檔男星唱情歌都不看我」！ 黃文星急解釋真的有

2小時前0

《小城故事》客語版問世！鍾鎮濤剪長髮扮客家仔　李烈曝：其實比較喜歡譚詠麟

2小時前115

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

2小時前51

林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」一側身曲線看光

2小時前0

不只Energy！蕭秉治雄蛋嗨獻「5重驚喜」...粉一看激動爆叫

2小時前30

李雅英缺席應援首露面！　「自責體力未恢復」身體狀況曝

3小時前20

梁修身半世紀後重溫《筧橋英烈傳》　怨兒梁赫群、梁正群：沒有歌功頌德

3小時前30

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

3小時前0

《進行曲》3帥野溪溪溫泉「只穿內褲」PK！　余杰恩爆「吃大便」叛逆往事

讀者迴響

熱門新聞

  1. 楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！
    2小時前225
  2. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  3. 快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了
    7小時前183
  4. 許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！
    1小時前21
  5. 林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」
    2小時前101
  6. 和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光
    12小時前189
  7. 王識賢坦承《家後》原是寫給他送給江蕙
    3小時前6
  8. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    5小時前41
  9. 監製親解《角2》消失串流內幕
    7小時前2016
  10. 白沙屯媽祖進香…路邊阿姨發茶葉蛋　一看是金鐘影后
    8/20 15:344
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合