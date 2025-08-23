《小城故事》客語版問世！鍾鎮濤剪長髮扮客家仔　李烈曝：其實比較喜歡譚詠麟

記者蕭采薇／桃園報導

有台灣電影教父之稱的導演李行經典作品《小城故事》數位修復客語版，23日在桃園電影節正式登上大銀幕。桃影特地請來導演朱延平、國家影視聽中心董事長褚明仁、當年《小城故事》女主角李烈，以及李行紀錄片「形影不離」製片周揚明一同進行座談。

▲導演朱延平、國家影視聽中心董事長褚明仁、《小城故事》女主角李烈，以及李行紀錄片製片周揚明一同進行座談。（圖／桃園電影節提供）

褚明仁表示，《小城故事》客語版意義重大，真實還原了李行當年籌拍此片的期待，也終於完成了李行對於台灣本土文化的重視與深愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《小城故事》1980年推出時，李行獨排眾議從香港找來「溫拿五虎」搖滾偶像鍾鎮濤，剪去長髮扮演剛出獄的苗栗客家青年，又大膽啟用當時仍在世新讀書、完全沒有拍過電影的李烈，扮演片中驚世駭俗的叛逆富家千金，搭配已經紅遍半邊天的玉女林鳳嬌。李烈說，當時「溫拿五虎」超紅，而她那時還是學生，一到片場看到大明星「興奮得不得了！」不過她也笑說，「其實溫拿五虎裡，我比較喜歡譚詠麟啦！」

▲台灣電影教父之稱的導演李行經典作品《小城故事》數位修復客語版，23日在桃園電影節正式登上大銀幕。（圖／桃園電影節提供）

朱延平感性回憶起，當年被李行欽點接下台灣導演協會會長時，也是一頭霧水，「怎麼會輪到我？」但李行十分堅持，「就是你」。從此兩人合作無間，並且建立起情同父子的深刻關係，「大概是因為他沒有兒子，而我沒有爸爸。」

朱延平說，李行晚年超愛罵人，唯獨沒有罵過他，「真的是百般包容」，而且他的所有電影首映，李行都堅持一定要搶先看，「例如《刺陵》，我自己很不喜歡，不希望他看，但是他看完之後，不停稱讚『非常好！讓我拍我都拍不出來！』」

▲褚明仁、《小城故事》女主角李烈。（圖／桃園電影節提供）

李行紀錄片《行影‧不離》製片周揚明也提到，《小城故事》在苗栗三義取景，正好記錄下了十大建設高速公路剛剛開通的歷史時刻，非常具有時代意義。褚明仁補充，《小城故事》裡蘊藏著李行對於本土文化的深愛，當年一度希望能夠以客語對白上映，片中戲台也演出標準傳統客家戲曲，甚至在請作曲家翁清溪譜寫主題曲時，也希望能融入客家山歌元素，充分展現了李行扎根本土的理念。