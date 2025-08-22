ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳芳語「深V比基尼」被拍
情侶鬼月「8大禁忌」
YOSHIKI收到《膽大黨》致歉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

洗菜 彭海義 陳喬恩 成賢珠 黃氏 兄弟 蕾菈 鹿單東

YOSHIKI證實收到《膽大黨》製作人來電致歉！曝談話「學到許多」

記者劉宛欣／綜合報導

日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI 近日與人氣動畫《膽大黨》間爆出侵權爭議，事件延燒半個月後，終於迎來最新進展。事情起因於8日，YOSHIKI在社群發文提到，律師提醒他《膽大黨》動畫中出現的畫面與音樂疑似「涉及侵權」，引發外界熱議。不過，貼文隨即引來大批網友炎上批評，他不久便刪文。製作委員會終於在22日公開道歉，強調已和 YOSHIKI 當面溝通，未來甚至不排除進一步展開合作。

▲YOSHIKI回應證實確實已與《膽大黨》製作人商談。（圖／翻攝自YOSHIKI X）

▲《膽大黨》致敬X JAPAN引發風波。（圖／翻攝自《膽大黨》官方X）

YOSHIKI方面，親自回應此事，證實確實接到《膽大黨》製作人的來電，雙方進行「真誠也很有建設性的對話」，他坦言這次互動讓他覺得收穫良多，「我學到許多東西，感覺是一次很棒的邂逅」。他更進一步表示，自己的創作並非單純個人作品，而是包含許多人共同參與，「目前我把版權交給他們，專心於創作」，讓這次事件正式落幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲YOSHIKI回應證實確實已與《膽大黨》製作人商談。（圖／翻攝自YOSHIKI X）

▲YOSHIKI回應證實確實已與《膽大黨》製作人商談。（圖／翻攝自YOSHIKI X）

《膽大黨》官方社群22日發布聲明，開頭便誠懇致歉：「這次關於 TV 動畫《膽大黨》中的樂曲〈Hunting Soul〉，造成各位的擔憂與困擾，我們在此致上最深的歉意。」同時也解釋製作初衷，表示這首歌是團隊對 YOSHIKI 及 X JAPAN 的敬意之作，目的是希望能透過音樂將他們的熱情注入劇情和場景，「讓作品的品質更上一層樓」。不過，官方也坦承因事前未向當事人說明而造成困擾，並再次表達歉意。

聲明中進一步提到，製作單位目前已就「相關權利事宜」與各方積極協商，也透露已經和 YOSHIKI 展開對話。官方強調，雙方不僅誠懇交流，還討論了未來的合作可能性，最後更向 YOSHIKI、X JAPAN 成員、粉絲，以及所有支持《膽大黨》的觀眾與相關人士再次致歉，希望外界能繼續支持作品。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

X JAPANYOSHIKI膽大黨

推薦閱讀

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

6小時前

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

4小時前

沈玉琳再發聲「暫不會客」！　孫德榮曬私下對話曝原因

沈玉琳再發聲「暫不會客」！　孫德榮曬私下對話曝原因

2小時前

《羅根》小女孩X-23轉大人「變超辣」！　海邊解放比基尼正面照

《羅根》小女孩X-23轉大人「變超辣」！　海邊解放比基尼正面照

8小時前

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆！　開嗆「民進黨要殺了我們20萬人嗎？」

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆！　開嗆「民進黨要殺了我們20萬人嗎？」

2小時前

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

9小時前

屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！　《寶島一村》楊智斌接替登台

屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！　《寶島一村》楊智斌接替登台

7小時前

小禎無預警切割造型師　今露面談始末　沈玉琳「團結了演藝圈」

小禎無預警切割造型師　今露面談始末　沈玉琳「團結了演藝圈」

4小時前

直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

8小時前

楊洋恐難再拍武俠劇！　首曝左腿嚴重舊傷「需復健一輩子」

楊洋恐難再拍武俠劇！　首曝左腿嚴重舊傷「需復健一輩子」

5小時前

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！1徵兆太尋常：出現就是得病了

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！1徵兆太尋常：出現就是得病了

13小時前

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

1小時前

熱門影音

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...
梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過
趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD
王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前51

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

1小時前20

YOSHIKI證實收到《膽大黨》製作人來電致歉！曝談話「學到許多」

2小時前72

沈玉琳再發聲「暫不會客」！　孫德榮曬私下對話曝原因

2小時前1724

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆！　開嗆「民進黨要殺了我們20萬人嗎？」

3小時前40

陳芳語海邊解放比基尼！　「深V炸傲人上胸」身材全被拍

3小時前20

鄭人碩《角頭》謝票狂親粉絲！　小薰喊話「讓出鄭太太名號」：歡迎大家拿去

3小時前20

鬼月轉運「5生肖」公開！屬雞快提升職加薪、冠軍財運、業績都暴增

3小時前40

NanaQ 9點半睡覺被罵假掰　「自比蔡依林」留言區遭洗版

4小時前20

小禎無預警切割造型師　今露面談始末　沈玉琳「團結了演藝圈」

4小時前0

曾和BTS RM、豪雨小分隊合作　南韓女歌手宣佈來台開唱

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    6小時前3036
  2. 秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光
    4小時前4419
  3. 沈玉琳再發聲「暫不會客」
    2小時前142
  4. 《羅根》小女孩X-23轉大人「變超辣」！
    8小時前182
  5. 劉樂妍秀大陸居住證讚嘆
    2小時前3223
  6. 陸女星公開「許凱交往時間軸」！
    9小時前44
  7. 屈中恆遭轟「劣跡藝人」遭換角
    7小時前5432
  8. 小禎無預警切割造型師認為沈玉琳團結了演藝圈
    4小時前
  9. 直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉
    8小時前306
  10. 楊洋左腿嚴重舊傷需復健一輩子
    5小時前107
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合