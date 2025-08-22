YOSHIKI證實收到《膽大黨》製作人來電致歉！曝談話「學到許多」

記者劉宛欣／綜合報導

日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI 近日與人氣動畫《膽大黨》間爆出侵權爭議，事件延燒半個月後，終於迎來最新進展。事情起因於8日，YOSHIKI在社群發文提到，律師提醒他《膽大黨》動畫中出現的畫面與音樂疑似「涉及侵權」，引發外界熱議。不過，貼文隨即引來大批網友炎上批評，他不久便刪文。製作委員會終於在22日公開道歉，強調已和 YOSHIKI 當面溝通，未來甚至不排除進一步展開合作。

▲《膽大黨》致敬X JAPAN引發風波。（圖／翻攝自《膽大黨》官方X）

YOSHIKI方面，親自回應此事，證實確實接到《膽大黨》製作人的來電，雙方進行「真誠也很有建設性的對話」，他坦言這次互動讓他覺得收穫良多，「我學到許多東西，感覺是一次很棒的邂逅」。他更進一步表示，自己的創作並非單純個人作品，而是包含許多人共同參與，「目前我把版權交給他們，專心於創作」，讓這次事件正式落幕。

▲YOSHIKI回應證實確實已與《膽大黨》製作人商談。（圖／翻攝自YOSHIKI X）

《膽大黨》官方社群22日發布聲明，開頭便誠懇致歉：「這次關於 TV 動畫《膽大黨》中的樂曲〈Hunting Soul〉，造成各位的擔憂與困擾，我們在此致上最深的歉意。」同時也解釋製作初衷，表示這首歌是團隊對 YOSHIKI 及 X JAPAN 的敬意之作，目的是希望能透過音樂將他們的熱情注入劇情和場景，「讓作品的品質更上一層樓」。不過，官方也坦承因事前未向當事人說明而造成困擾，並再次表達歉意。

聲明中進一步提到，製作單位目前已就「相關權利事宜」與各方積極協商，也透露已經和 YOSHIKI 展開對話。官方強調，雙方不僅誠懇交流，還討論了未來的合作可能性，最後更向 YOSHIKI、X JAPAN 成員、粉絲，以及所有支持《膽大黨》的觀眾與相關人士再次致歉，希望外界能繼續支持作品。