小禎無預警切割造型師　今露面談始末　沈玉琳「團結了演藝圈」

小禎日前發聲明切割合作多年的造型師，今天她在微風之夜現身，並在法國香氛Parfums de Marly-杜拜流金之夜以全白造型露面，被問到與造型師糾紛，他僅表示，發了聲明就不說了。而她代班沈玉琳的《11點熱吵店》，仍關心沈玉琳，並認為「玉琳哥團結了演藝圈，我們要幫他把節目撐起來。」令人感動。

▲小禎今天在法國香氛Parfums de Marly-杜拜流金之夜現身。（圖／記者葉文正攝）

根據消息來源指出，小禎跟造型師分道揚鑣，是因為對廠商與對節目的態度問題，但小禎說：「不說了，因為我發了聲明就不說了，就是跟廠商交代。」

▲小禎認為沈玉琳團結了演藝圈。（圖／記者葉文正攝）

提到代班沈玉琳節目，小禎也表示：「他如果需要我們代班，我們一定是義不容辭啊。大家都很熱心想幫他啦 ，比如說可能一些醫療的最新的狀況或者什麼的都想要傳遞給玉琳哥知道。其實都有傳遞給芽芽這樣。」

▲小禎剛從南法回國。（圖／記者葉文正攝）

提到自己的身體狀況，小禎說，我們一直都有在做健康檢查，就是一直都有在做那也是呼籲大家，身體健康太重要。包括平常的飲食與運動 ，其實有太多原因了啦 ，環境荷爾蒙什麼的，其實有一些事情是我們沒辦法掌控。」

上次我去露營的時候看到玉琳哥很累 ，但是因為他那一陣子要去沖繩嘛 ，所以他一直在趕存檔又有這麼多節目。所以我覺得他累是正常的 ，他那天也是跟我講說你看我瘦好多好多 ，他在 168，那我也沒想太多 ，我就覺得他看起來真的很累 ，我是希望他多休息這樣希望我覺得很好 。

小禎覺得是一直看到整個演藝圈就是團結起來再幫忙，一起把這個節目做下去 ，謝謝玉琳哥讓藝圈整個又團結起來了。大家一起來做這個節目是很好的心，所以有需要我們代班的地方一定去 ，但也沒有一定說要我們代班到什麼時候，我覺得我現在不想那麼多 。」

小禎說，自己這幾年做健康檢查都蠻好的 ，像我前陣子才去做大腸鏡，已經連續兩年沒有息肉 ，就還蠻開心的。對啊 ，所以我覺得每一次拿到年底看到這個健康檢查的素質就是像對自己交一個成績單。

他也說爸爸胡瓜真的停不下來 ，然後我也希望他能夠因為他有定期要做兼職身身體健康檢查。但我覺得他真的停不下來。他的飲食啊 ，像我們那次出那個呃客家臺的的外景的時候。就發現天哪他真的是給我在那邊喝珍珠奶茶，還說珍奶不是茶，在那邊很常喝 ，我就覺得你不能這樣 ，那接下來也有可能我們要出第二季的話 ，他就會在我掌握當中 ，我一定會嚴格控管他的飲食，太誇張了，沒有人阻止他一天可以喝一杯珍奶。