周湯豪完美復刻「千禧年日劇場景」！　爆吃驚人食量曝光　

睽違三年多，周湯豪終於將推出全新專輯，並以「全搖滾概念」回溯千禧世代的青春記憶。他形容：「它一直在我的血液裡，所以在創作過程中特別自在自然。」從貼滿海報的臥室、MTV、CD隨身聽到滑板文化，這些都是那個世代的文化共感，希望把這張專輯送給所有的Y世代，致敬那美好的年代。

首支主打〈我的i〉是一首搖滾i情歌，「用我的i，回應我對你的愛」，唱出青春悸動與撕裂情懷。在預告片裡，他化身天橋熱音學長、澀谷街頭的i人，不同場景與多套穿搭，讓歌迷透過情境共感，紛紛敲碗MV上線。

〈我的i〉MV遠赴日本立川市一棟木造老屋拍攝，回到2000年的日劇場景，他與當地的團隊30多位日本工作人員一起完成拍攝，雖然是第一次合作，但過程相當順利。拍攝前，周湯豪謝絕所有食物，一拍完收工立刻報復性進食，狂嗑餃子、拉麵、速食、零食、甜點等等，周湯豪笑言：「我告訴自己，工作結束的那一刻，我要把便利商店裡的零食都吃一口！」

周湯豪表示，這是他首張概念專輯，「，也是一張圓夢專輯，所有的風格都圍繞著2000年的搖滾為出發，那個世代的音樂影響我非常深，小時候我期許有天自己也可以做這樣的音樂，而這張專輯就是要去圓夢。」他也宣布展開北中南Live House巡演，包括9月19日台北、9月28日高雄、10月11日台中，近距離與樂迷同場共振。