短今趕球賽太急「上錯計程車」　司機傻眼尷尬對話曝光

記者王靖淳／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，平時會透過社群記錄日常的她，今（22）日在Threads發文分享一早搭計程車的糗事，同時也尷尬直呼：「絕對是史上最丟臉的經驗。」

▲短今會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）



短今在文中提到，今天早上她為了趕上大巨蛋球賽集合時間，匆忙用手機叫了計程車，雖然APP上顯示6分鐘後抵達，但她等了10幾分鐘車一直沒來，司機還不斷傳訊息表示會晚到，讓她心急如焚。就在此時，一台與她預約的車輛特徵極為相似的「黑色00xx」高速開來並停在家門口，讓急昏頭的她瞬間看到希望，但卻沒想到一場尷尬的誤會即將上演。

在看到目標車輛出現後，短今立刻抓著行李箱一個箭步衝上前，毫不猶豫地打開車門，沒想到車內竟然已有一名女乘客，讓她當場愣住。不過，急著趕路的她並未多想，反而還天真地心想：「司機大哥接了我的單，跟上一個乘客在同一個地方嗎？so lucky」，以為自己幸運搭上了順風車。

▲短今誤上別人計程車。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

等到該名女乘客下車後，短今便立刻拿著行李箱準備塞進車內，這時司機大哥才終於從錯愕中回過神，連忙對著她大喊：「nonono！妳沒有叫車啊！」場面一度尷尬到極點。接著短今才恍然大悟，原來自己在匆忙之間「看錯車牌號碼了」，將別人的車誤認成自己叫的計程車，「早上沒睡醒真的常做蠢事。」