許凱否認「酒後試圖強迫發生關係」！　律師函發3點聲明：已報警

記者劉宜庭／綜合報導

大陸男星許凱遭女星許荔莎「毀滅式爆料」重創形象，今（22日）下午硬起來反擊，透過微博曬出律師聲明函，嚴正否認所有指控，並以簡潔有力的文字表示：「已報警，並委託律師起訴。」正式將事件從網路爆料升級為法律攻防戰。

▲許凱、許荔莎。（圖／翻攝自許凱、許荔莎微博）



針對許荔莎在長文中的多項指控，許凱委託的律師事務所在聲明中發布三點聲明，其中第一點就強調：「近日有網路用戶通過網路平台持續散布許凱先生＂出軌＂、＂劈腿＂、＂酒後試圖強迫發生關係＂等不實言論，並通過評論區互動、暗示等方式誤導公眾，上述行為已嚴重侵犯許凱先生的名譽權，給許凱先生造成了嚴重的不良影響。」

受許凱及其經紀公司委託，律師事務所已對相關侵權內容進行持續取證，並將視情況採取包括刑事控告、民事訴訟在內的法律措施，堅決追究相關人員的法律責任。同時，聲明中也呼籲眾人保持理性，提高對網路訊息的鑑別能力，做到不信謠、不傳謠。

▲許凱律師函發出3點聲明。（圖／翻攝自許凱微博）



這份措辭強硬的聲明，直接駁斥了許荔莎的所有指控。回顧整起事件，許荔莎在爆料長文中，鉅細靡遺地描述了與許凱交往期間，對方不僅劈腿同劇組女演員，甚至多次在酒後對她及其他女性做出強迫性的親密舉動。如今許凱選擇以法律途徑正面對決，讓外界高度關注後續發展。截至目前，許荔莎方面尚未對此律師函做出回應。