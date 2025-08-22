瑀熙曝愛公公程度超過尪！　「包辦哄孫、付開銷」3大強勢事蹟曝

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，日前她在社群分享與公婆的互動，私下相處羨煞不少網友。今（22）日她再度透過Threads發文，以半開玩笑的口吻「抱怨」自己的公公，直言「我公公是個很強勢的人」，然而她所謂的強勢行為，卻是充滿了對孫子的無限寵愛，貼文曝光後，再度掀起討論。

▲瑀熙會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci ）



瑀熙在文中列舉了公公的三大「強勢」事蹟，首先是育兒方面，公公不但「希望小朋友跟他們睡」，讓夫妻倆能有充足的休息時間，甚至還一手包辦了哄睡的重責大任，堅持「每天中午、晚上自己哄睡小朋友」，完全不讓兒子、媳婦插手。

最讓瑀熙驚嘆的，莫過於在金錢方面的霸氣風範。她提到，公公的第三點強勢之處，便是「小朋友的大筆開銷不讓我們夫妻付」，直接用最實際的行動，為剛建立新家庭的兒子與媳婦分擔經濟壓力。面對公公將孫子捧在手掌心疼愛的態度，瑀熙忍不住融化，並且開玩笑表示：「這樣的強勢我好像都能接受，愛公公程度好像超過老公了。」

▲瑀熙曝公公很強勢。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

事實上，瑀熙日前曾發文分享，她認為公婆真的是把她當女兒在照顧，讓她倍感幸福。她透露某次因生理期不適躺著休息，公公不但主動關心她，甚至還掏出一千元讓她去買甜食，「比我老公更寵我。」貼文曝光後，立刻羨煞大批網友，還有人好奇問她婆婆會不會吃醋，結果釣出瑀熙親自回應：「應該是高興都來不及了吧！」表示當時公公給她錢的時候，婆婆就在一旁。