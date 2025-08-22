曾馨瑩首度代言千萬全捐公益　竟然有人利用她廣告詐騙

記者葉文正／台北報導

永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩最近成了「逆時真PROFHILO形象大使」，不過卻傳出有人利用她行詐騙之實，今天她出席記者會時表示：可能剛我開頭（廣告）剛上的時候有引起蠻大的效益，我們只是耳聞，有聽到有一些診所可能有有一點點類似，當然在第一時間大家都有做處理，我們都只是希望不要有人把一個美好的事情去做一些被受傷或是欺騙別人或是有上當的事情。」

▲ 曾馨瑩首次擔任「PROFHILO 逆時針」形象大使。（圖／記者黃克翔攝）

曾馨瑩說，「現在其實醫美非常盛行，保健也有非常多各式各樣的方式可以讓自己保持年輕，我自己因為選擇性上面都非常謹慎，剛好碰到朋友有推薦的我PROPHILO，聽完之後我就覺得很心動，因為它是一個很自然的狀態，我覺得療程也沒有破壞我的肌膚，所以我聽完就很心動，就覺得可以嘗試看看。」其實在使用過程，我就覺得它真的又簡單又快速，完全沒有恢復期。

▲曾馨瑩遺憾廣告遭到詐騙集團利用。（圖／記者黃克翔攝）

她也提到保養的秘訣，曾馨瑩說：「一直以來我很重視清潔保濕，很重視提拉感緊致度，所以我其實之前用的保養品，也真的都是還蠻好的保養品，我覺得還有一個大家也千萬不要忘記：我們要有好的飲食習慣，也要有正常的作息，然後更需要是我覺得其實現在人很喜歡運動，我覺得其實運動也是一個keep young的很好方法，所以你要讓自己保持好的狀態就是真的多方面都要努力。

▲曾馨瑩代言捐出千萬酬勞。（圖／記者黃克翔攝）

曾馨瑩也捐出8位數的代言費做公益，最近也帶著小孩一起去陪伴一些弱勢的小朋友，她指出：「大家都知道我也是十幾年來，就是一直都非常喜歡做公益，有人說我就是很愛做公益，做公益就一定會看到我，這次馬董事長都跟我說，我接了這個代言人之後呢，就有人說曾老師是不是又要做公益？果然沒有錯

所以我就跟馬總說這一次也一定得結合公益，才把就是所有的酬勞捐出來。」

她覺得這種無形的身教其實影響孩子很多，「因為我的孩子這幾年看到我做公益，都會主動跟我說媽媽為什麼不帶我去，我說當然，歡迎呢，我很開心而且可以幫助別人，今年暑假我的女兒其實自己跟幾個同學去了好多地方：去了台南，去了高雄，台中偏鄉去教一些小孩子課程的訓練。」

曾馨瑩認為，很多偏鄉的孩子都非常開心有大哥哥大姐姐陪伴他們，甚至他們在最後一天還要花時間教當地的老師。因為他們離開南部回到台北之後，就沒有人可以再繼續去培訓他們，所以他們就會把這些該怎麼訓練的過程再交給老師，我覺得都是非常有意義的事情。