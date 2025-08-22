許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

記者劉宜庭／綜合報導

大陸新生代男星許凱以帥氣外型演出《延禧攻略》、《尚食》等多部夯劇，擄獲大批粉絲，不料近日卻爆出毀滅性醜聞。曾演出《卿卿日常》的女星許荔莎今（22日）突發長文，詳細記錄了兩人從相識到決裂的過程。

▲許荔莎長文控訴許凱劈腿，並公開兩人交往時間軸。（圖／翻攝許荔莎微博）



許荔莎在文中詳述，她與許凱於2021年在公司聚會上認識，隔天在許凱家中派對，男方趁著酒意將她拉到門邊強吻、甚至脫掉上衣，但隨後因不勝酒力暈倒，她才趁機嚇跑。事後許凱猛烈追求並道歉，稱自己「喝斷片」，兩人因此開始交往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許荔莎上傳多張照片爆料。（圖／翻攝許荔莎微博）

許荔莎指控，兩人的感情在2022年底出現裂痕，當時她因確診新冠肺炎在家隔離，卻在熱搜上看到許凱與女星趙晴一同進酒店的消息。她崩潰質問，許凱卻只用公關說詞搪塞，並在隔年進組拍戲時，謊稱自己戒酒、運動，實則忙著劈腿其他女生。

許荔莎更揭露許凱的慣犯手法，稱他在2023年2月看上了同劇組的女演員，以喝酒為由將對方帶回酒店套房，並試圖以「朋友打掩護」的方式支開旁人，重演當初對待她的手法，所幸該名女星也成功跑掉。許凱事後更向該女星謊稱自己「兩年沒談戀愛」，並將與許荔莎的關係貶低為「砲友而已」。

許荔莎表示自己隱忍多年，是因顧及許凱的事業，但近日得知更多刷新三觀的內幕，決心討一個道歉。她透過朋友建立群組，希望與許凱溝通，沒想到對方「一句話也沒有回覆就直接退群了」，成為壓垮她的最後一根稻草。她心死地表示：「所以我忍無可忍了。」

▲許凱駁斥謠言。（圖／翻攝許凱工作室微博）

針對一連串爆料，許凱透過工作室發文澄清，強調他目前單身，「網傳謠言涉及的藝人與許凱先生早年有過短暫交集，早已無聯繫，網傳聊天紀錄存在偽造內容，我方已報警處理。」另一方面，趙晴也透過經紀公司發出聲明，否認小三指控。

▲趙晴發聲明否認小三罵名。（圖／翻攝自趙晴工作室微博）

【許荔莎全文】

我和許凱，是在2021年某藝人生日聚會上，在歡娛公司的包廂里認識的，那天是我們第一次見面。第二天某劇組的演員朋友邀請我聚會，地點正好在許凱家裡。也是在當天，許凱問我要了聯系方式，並且在朋友們陸續離場時，他留住我讓我多玩會兒晚點再走。那天他喝多了，酒勁上來以後就把我拉到門邊親我，我還沒反應過來什麼情況，他就把自己衣服脫了，我被嚇飛了，結果因為喝太多他暈過去了，我就跑掉了。

第二天，第三天許凱不停聯系我，給我送禮物，並解釋說那天自己喝斷片不記得發生了什麼。我也覺得可能是他喝太多了，沒有多提那天的事。這段時間我們一直在接觸，並且開始交往。到2022年1月份因為一次誤會吵架，我們暫時分開。

2022年8月，我去橫店拍戲，許凱當時也在橫店工作，我們又見面了，見面後他向我解釋清楚誤會，於是我們和好，重新在一起。

這次交往後我們感情變得更好，他讓我和他爸媽視頻通話，我們約定全家一起去看海，這次旅行我期待了好久。

一直到2022年年底，我拍完戲回到重慶居家隔離，我們一個月無法見面。12月18日，我陽了，一整天發燒睡不著，到中午發現許凱和趙晴因為一起進酒店上熱搜，情緒加上生病，導致我情緒崩潰掉，在匿名小號發了很多崩潰的文字，但從頭到尾沒有含沙射影或指名道姓，只是記錄了我的心情。這些後來也被他的粉絲通過我不知道的方法扒了出來。

這期間我一直找許凱吵架，問他什麼情況，問他什麼意思。他沒有正面回答，只是用公關文案搪塞我。

過完年以後許凱在青島進組，這期間他又認識了其他女生。他騙我說戒酒了，騙我說一直在運動，但其實都沒有，他一直在忙著劈腿陪其他女生。

2023年2月份許凱進新組，情感豐富的他又看上了同組的演員，並通過casting選角團隊幾次三番約見該女生，並把女生帶到商k會所一起喝酒。商k打烊後，許凱和他的朋友以沒喝盡興為由，提出轉場繼續喝，於是回到了他的酒店套房繼續。在這期間，許凱一直對該女生表示自己對其有好感，並到酒局最後，由他朋友打掩護，支開了所有人，並用當時對待我的方式，對待該女生，所幸的是該女生也成功跑掉了。

第二天，許凱加了女生的微信，並展開追求，女生在同意戀愛前，再三詢問許凱，到底有沒有女朋友，許凱也再三否認，並稱自己兩年沒談戀愛了。但其實這段時間他一直在輓回我向我求和，我在2023年4月3日，終於對許凱忍無可忍，刪除了他的聯系方式，期間劇組這位女生詢問zp事件情況，許凱只有一句話：“py而已”。在確認沒有女朋友後，她接受了許凱，一直到夏天，七八月份，許凱對她進行冷暴力，後來發現是又有了新的女生。

到2023年的10月26日他再次添加我微信，並且仍在騙我沒有認識新人，我當時很生氣，也在微博小號吐槽了此事，同時配了聊天記錄截圖，但也從指名道姓或透露任何信息。後來這條內容被他的粉絲扒出來，告訴了許凱經紀人，再傳到許凱耳里，許凱本人就去我朋友那罵我，說我是黑寡婦，罵我惡心死了。出於對他工作的考慮，我又咬牙忍了下來，這一忍又是兩年。

兩年後我無意中得知了上述的事情，以及一些更刷新我三觀的，我感到很困惑也很震撼。

在許凱出軌後這些年，我沒有得到過他一句正式的道歉，更沒有收到過任何的補償。包括戀愛期間轉的六千塊，是他的好朋友因為打牌輸給了許凱，許凱讓他轉給了我，我接著轉回給許凱，許凱沒有收，這是我們唯一一次轉賬。

一直到上個星期，我都沒有動過撕他的念頭，雖然我一直在被這場背叛持續傷害，一直在被他的私生變著法騷擾直到今天，我讓朋友建群也只是想要個道歉，但是他甚至一句話也沒有回復就直接退群了，所以我忍無可忍了。

▲許荔莎全文。（圖／翻攝許荔莎微博）



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！