「陸劇男神」許凱被爆十指交纏照！遭控劈腿開房發聲反擊…她再放影片

記者陳芊秀／綜合報導

「陸劇男神」許凱陷劈腿醜聞！他近日被爆戀情，對象是曾演過夯劇《卿卿日常》的女星許荔莎，然而女方22日突然發文否認是現任女友，他更被爆出2022年與同公司女星趙晴飯店開房導致分手，不但被許荔莎指控劈腿，還遭曝光影片，所屬工作室發聲明強調「目前單身」。

▲許凱主演的《子夜歸》剛開播，被女星許荔莎控劈腿分手。（圖／翻攝自微博）

許荔莎發文否認自己是許凱現任女友，但是爆出「我是22年年底因為趙晴開房被拍跟許凱分手的，之後我會慢慢把所有事情都告訴大家」。她不但指控許凱劈腿，更陸續曬出許凱生活私照，包括一張與女子十指交纏的牽手照片，女方臉未入鏡。

而許荔莎表示，這麼多年來沒想過撕許凱，聊天紀錄也刪除了，但仍寫下「今天就讓凱凱輪迴一下」。有關被于正指控收錢要搞人，她回應「入帳0元哈，造謠會被抓進去」。

▲許凱被曝光與女子十指交纏等私照。（圖／翻攝自微博）

▲許荔莎放許凱牽手影片。（圖／翻攝自微博）

有關與許荔莎的關係，據許凱工作室一次澄清所有疑雲。聲明中首先強調「許凱先生目前處於單身狀態」，所有關於他「非單身」、「出軌」的傳聞均為惡意虛構的不實指控。工作室更指出，網傳的聊天記錄存在偽造內容，已就此事向警方報案處理。

聲明同時指出，許凱與許荔莎「早年有過短暫交集，早已無聯繫」。工作室也對謠言散播者發出嚴厲警告，表示已在各大網路平台針對相關造謠帳號啟動取證程序，對於任何侵害許凱合法權益的惡意行為，將採取法律手段追究到底。

▲許凱否認許荔莎公布的聊天截圖，聲明否認出軌，對於捏造內容已經報警。（圖／翻攝自微博）

而女星趙晴被爆與許凱開房，許荔莎因此與許凱分手，趙晴工作室發聲明，強調「藝人目前處於單身狀態」，網路上出現的「小三」、「戀情」、「出軌」等信息皆為不實消息，嚴重侵害了趙晴女士的名譽權等合法權益，對此我方已經進行取證，並保留追究法律責任的權利。

▲趙晴工作室發聲明。（圖／翻攝自微博）