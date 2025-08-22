許凱爆新戀情！對象是夯劇女星…遭酸炮友反擊「是女友」私帳洩密

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星許凱因演出清宮劇《延禧攻略》爆紅，近年不斷有作品推出，同時感情世界也頻頻受到關注。而他主演志怪劇《子夜歸》搭檔當紅女星田曦薇，劇集才剛播出，卻被網友爆料與女星許荔莎秘戀，女方更私訊回「是女友哦」疑似證實戀情。

▲許凱新劇《子夜歸》剛開播，被爆出新戀情！（圖／翻攝自微博）

許荔莎曾演出夯劇《卿卿日常》，戲裡扮演「立春」，是三少妾室，二十四節氣姑娘之一，留著一頭浪漫長捲髮，還有圓溜大眼。根據陸網整理的資訊，她被挖出私人帳號「善良的小小帥哥」，有許多疑似與許凱互動紀錄，包括收到對方轉帳5200人民幣，且對話紀錄截圖中有些生活對話，她向男方說「想吃你做的飯，嘿嘿」，對方回「很想吃我做的嗎」、「那我忙完回去給你做」，互動相當親密。

▲許凱女友瘋傳是許荔莎，曾演過夯劇《卿卿日常》。（圖／翻攝自微博）

▲許荔莎私人帳號曾曬親密對話，對方還轉帳5200給她。（圖／翻攝自微博）

有網友私訊狂酸許荔莎「炮友發大婆癮還真是給你優越上了，千里送炮辛苦了」，而許荔莎回「是女朋友哦，去問團隊好不好」，更稱「他說可以官宣，但是官宣了我和我的家人都會被影響到，經紀人也知道這些事捏」。她近日個人微博點讚許凱《子夜歸》的宣傳微博、分享歌曲〈I Love You So〉並配文「像小時候對星星許的願望實現了」等，如今都被視為暗示戀情。許凱及其團隊至今尚未做出正面回應。

▲許荔莎被網友私訊酸炮友，親回「是女友哦」。（圖／翻攝自微博）

▲許荔莎按讚許凱新劇宣傳文，最新貼文分享歌曲〈I Love You So〉，引發戀情聯想。（圖／翻攝自微博）