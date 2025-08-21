「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面臀型全看光激辣

記者王靖淳／綜合報導

洗菜（王宇君）因參加《全明星運動會2》打開知名度，熱愛籃球的她還因此獲得籃球女神的封號，最近她在IG分享一段短片，只見畫面中她身穿比基尼在綠島隨意擺拍，內容曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼洗菜PO比基尼。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過洗菜在IG發布的短片可見到，她身穿一套黑色比基尼，款式是交叉領口設計，前胸中央留有小巧鏤空細節，完美展現她傲人的上圍。她頭上搭配一頂紫色的棒球帽，帽沿上還掛著一副墨鏡。洗菜站在海邊踏浪，她時而低頭整理比基尼褲邊，時而側身望向鏡頭微微抿唇，同時不忘露出淡淡的微笑，轉身的同時蜜桃臀全看光，模樣十分火辣。

▲▼洗菜有「籃球女神」的封號。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）

洗菜在文中分享自己首次踏上綠島的旅行，並以貼文表達興奮心情。她開心寫道：「第一次來綠島」，同時也特別強調自己「好喜歡，不想回來了」，顯示出這趟旅程讓她流連忘返。除了盡情享受綠島的陽光與海風，洗菜也幽默地自曝小插曲，「確認過了，屁股忘記塗防曬油。」貼文及短片內容曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言讚嘆「辣妹」、「太辣了」、「太扯了那個屁股。」