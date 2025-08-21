YTR黃氏兄弟被抓包用《鬼滅》盜版素材！　急上火線道歉包場謝罪

記者王靖淳／綜合報導

日本人氣動畫電影《鬼滅之刃無限城篇第一章猗窩座再襲》8日在台灣上映，不僅全台掀起鬼滅潮，就連YouTuber黃氏兄弟也在頻道上傳一部名為「鬼滅之刃快問快答，你能答對幾題」的影片，不料內容曝光後卻被網友抓包使用盜版素材，引發不小熱議。為此，黃氏兄弟發聲道歉了！

▲黃氏兄弟被抓包使用盜版素材。（圖／記者周宸亘攝）

黃氏兄弟最近在影片中誤用《鬼滅之刃》盜版素材引發關注，隨即在影片底下發聲道歉。黃氏兄弟的瑋瑋透露，自己是在8月21日凌晨3點10分發現問題，第一時間已停止廣告盈利，並著手修正影片錯誤片段。他強調，回到台灣後將會進一步處理細節，「對不起，沒有檢查到影片的疏失，我在2025／8／21 3:10am注意到問題，先進行影片錯誤片段的處理以及停止廣告盈利，今日白天回台灣後會儘速處理並一一回覆！」

瑋瑋進一步解釋，當天上午11點38分，他們和公司及團隊討論後，確認因「疏忽不慎使用到《鬼滅》的盜版素材」，對此深表歉意。他們指出，團隊在發現後已立即刪除不當片段，並全面關閉廣告收益，「尊重原創是身為創作者應該遵守的原則」，並承諾未來會更加嚴格把關，加強團隊版權意識教育，同時建立更完整的審查流程。

▲黃氏兄弟發聲道歉。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

至於爭議影片「鬼滅之刃快問快答，你能答對幾題」，瑋瑋承諾，該影片所有收益將全數捐出，並在計劃在近期舉辦《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》電影包場活動，以實際行動支持正版。最後，他們再次表達歉意，並感謝大家的提醒與指正，「再次致上最深的歉意，謝謝大家的提醒與指正！」