76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇宣布出手：以後我的活動讓他唱

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭煌奇推出全新新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，今（21日）舉辦聽歌會，他先前邀請到76歲的李炳輝合唱新歌〈輝煌旅行社〉，今也將李炳輝請到聽歌會現場，兩人打趣互虧：「我不想看到你啦！」不過蕭煌奇坦言，自己不想僅捐款，而是透過音樂讓李炳輝重回舞台，「我可以寫歌，帶著他到處表演，以後我的活動就讓他唱。」

▲蕭煌奇邀請李炳輝合作。（圖／華納提供）

為此蕭煌奇還主動與廠商溝通：「我不用你加價，你就把我的預算撥一點，請炳輝大哥一起來！」透露年底前至少可接下10場活動，盼藉此能讓讓李炳輝的生活能得到更長遠的幫助，相當暖心。

蕭煌奇說，李炳輝因為中風後走路比較緩慢，其他部分則沒有大礙，但畢竟李炳輝已經年邁，不忍心看他還在街頭演出賺取微薄酬勞，「現在雅惠姐（李炳輝的太太兼經紀人）也生病了，就請了一個外勞在幫忙。」希望能以實際行動幫助這前輩減輕生活壓力。

▲▼蕭煌奇與李炳輝各自挑戰夾娃娃機 。（圖／華納提供）

今天在搶聽會上，李炳輝與蕭煌奇還一同挑戰丸夾娃娃機，現場笑聲不斷，展現自然好默契。蕭煌奇也解釋邀請對方合唱的原因：「他太久沒有唱歌了，每年大家都想說要幫助他，但他還在淡水街頭唱歌，以他這樣的年紀，真的該好好享清福了。」