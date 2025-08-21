記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星鹿單東被譽為「短劇白月光男神」，憑藉出眾的外型條件和精湛的演技，在短劇圈中佔有重要地位，曾與短劇一姐馬秋元合作七部作品，被粉絲稱為「指鹿為馬CP」，2023年底他突然消失未再拍戲，一度傳出命危住進加護病房，直到今年三月才正式重返演藝圈。

鹿單東2023年底無預警消失在螢光幕前，之後圈內人士透露，是因過度勞累加上天氣寒冷，不幸感染新冠肺炎重症，多次進出加護病房，更接受了重大胸腔手術，導演及搭檔馬秋元都曾公開證實，鹿單東在療養期間因藥物副作用出現體重增加、皮膚問題，甚至連嗓音都受到影響，當時為了保護隱私選擇低調處理，未對外透露詳細病況。

▲鹿單東一度命危消失。（圖／翻攝自微博）



面對短劇圈日新月異、新秀輩出的激烈競爭環境，外界原本擔心鹿單東的復出之路可能面臨挑戰。然而，經過長期休養與積極復健，他展現出驚人的意志力，不僅恢復了昔日英俊外表，更在今年三月重返螢幕，新作品關注度飆升，再次展現他的超強人氣。

鹿單東復出後，迅速接拍作品，與李柯以合作的《鄉下真千金2》創下超過6300萬的首播熱度，以痞帥外形搭配細膩的演技詮釋，成功塑造出深情校霸及禁慾男神等多元角色，據悉，他主演的電競題材新作《大神別分心》已完成拍攝，另一部《十一年後早死白月光穿回來》也即將播出。

▲鹿單東復出人氣超旺。（圖／翻攝自微博）