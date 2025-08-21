噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光

記者吳睿慈／台北報導

日本AV新人女優瀬戸環奈出道即攀上巔峰，擁有「千年一遇J級神乳」，大剌剌又可愛的反轉性格圈粉十足，她在TRE台北國際成人展的表現更獲得許多迴響。她受邀為JKF雜誌八月號擔任封面人物，只穿著紫色浴袍，中空開到腰，露出火辣東、西半球，若隱若現的穿搭更誘人，引起粉絲暴動噴鼻血！

▲▼「千年一遇J級神乳」瀬戸環奈擔任封面人物。（圖／JKF提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

瀬戸環奈擁有170公分修長身材，憑藉著傲人上圍，早在寫真偶像時期就大放異彩。轉戰AV界後，她的出道作品刷新了FANZA收藏數的歷史紀錄，至今更是連月穩坐銷售排行榜冠軍。

▲瀬戸環奈接下來最想挑戰的角色是「護士」。（圖／JKF提供）

身為備受注目的新星，瀬戸環奈接下來最想挑戰的角色是護士或牙助，原因是「我曾在診所打工過，熟悉那個環境，能更投入角色」，私下的她是個資深動漫迷，生日時收到「超時空要塞」週年版特別專輯，令她又驚又喜，「我真的很喜歡看動漫，有時看著看著就睡著。未來很想參與動漫工作，例如幫作品配音，那一定超有趣！」

▲瀬戸環奈為拍封面穿上火辣戰袍。（圖／JKF提供）



這次擔任JKF雜誌八月號封面人物，瀬戸環奈既驚喜又感激，「我會努力把握每一個工作，也期待未來能更多參加海外活動，和世界各地的粉絲互動！」她穿上數件戰袍，露出豐滿又誘人的J級神乳、苗條身材，讓粉絲大飽眼福，相關內容詳見八月號JKF雜誌。