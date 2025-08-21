謝典霖重砲點名公益網紅賓賓哥　差距過大「遲早都會翻船」

記者葉文正／台北報導

台灣Podcast節目《圤雪BS》最新一集邀請到彰化縣議長謝典霖，以及扶輪社社員雙雙，共同探討近期在台灣掀起的「公益網紅之亂」。包括「賓賓哥」、「AJ哥」等知名公益網紅接連陷入爭議，已成為社會矚目的焦點。

▲彰化縣議會議長謝典霖（圖／記者潘姿吟攝）

謝典霖議長在節目中直言，這些公益網紅之所以頻繁「翻車」，正是因為「人設設得太高」，個性與形象嚴重不符，最後引發爭議。他指出：「當一個人的包裝與真實差距過大，遲早會出問題。」

▲謝典霖認為公益網紅翻車機率高。（圖／朴智雨提供）

主持人圤智雨進一步追問，中國大陸的抖音平台已明令禁止公益網紅，理由是有人假公益之名行詐騙之實，但台灣目前並沒有相關法令規範，對此議長有何看法？謝典霖回應：「大陸體制比較極權，對於行公益之名的詐騙，會用嚴厲手段處理。但台灣是民主社會，應該有一套更完善的制度來管理。」

▲雙雙質疑帳戶有黑箱情況。（圖／朴智雨提供）

同場的扶輪社社員雙雙則補充指出，政府應該推動公益網紅「合法化」，協助他們建立合法的公益團體，並要求公開透明的財務帳目，以避免濫用善心資源。他直言：「目前台灣公益網紅最大的問題，就是帳戶黑箱，缺乏透明度，這才是爭議的根源。」

▲朴智雨認為不應該讓公益變質。（圖／朴智雨提供）

隨著公益網紅在台灣持續崛起，如何在「愛心」與「斂財」之間劃清界線，已成為社會迫切需要正視的課題。