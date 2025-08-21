金泰希2女兒首度曝光！「一半是我、一半是Rain」幽默答：悲喜交加

記者吳睿慈／綜合報導

南韓最美天然女星金泰希2017年嫁給天王Rain後，接演的戲劇作品大幅度減少，偶爾再螢幕前亮相，但女神面貌都沒變過，總是會引起話題。近來她出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》，大方聊起家庭瑣事，更首度曝光兩個女兒的長相，她幽默地用網路諧音回答「悲喜交加（희비교차）」，令全場笑出來。

▲金泰希曝光當媽媽的日常，每天忙著幫小孩準備上學用品像是戰爭般。（圖／翻攝自tvN）



金泰希近日出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》，透露自己近來進軍好萊塢忙著出演新戲作品《Butterfly》，編劇主動相中她提出合作邀約，她回到演員的身份，老公Rain則角色切換成「家庭主夫」幫忙分擔顧小孩，她露出甜美笑容：「像是今天（錄影）難得是提早出門上班的日子，他在家裡有努力地準備早餐幫忙照顧小孩。」

難得媽媽曝光日常，金泰希笑喊：「來到這裡前真的都像是戰爭，從一早就要準備帶的上學東西很多，像是功課啦等等，要準備的東西很多。」原先已經訂購小孩上學需要的東西，沒想到快遞晚到，只能請老公Rain緊急去買，趕快拿去給小孩，所幸老公最後有買成功。

▲▼金泰希幽默答網友替兩女兒取的諧音哏長相「悲喜交加」，全場笑翻。（圖／翻攝自tvN）



金泰希、Rain夫妻倆育有2女，但兩人從未曝光過小孩長相，由於夫妻倆一個是雙眼皮大眼美女、一個是單眼皮個性型男，令許多人感到好奇小孩的五官會像到誰，更有韓國網友用他們名字的諧音形容兩人是「悲喜交加（희비교차）」。

▲▼金泰首度公開兩女兒的長相，大女兒眼睛像她、二女兒眼睛像到老公。（圖／翻攝自tvN）



有趣的是，金泰希當天在節目上也幽默回答是「悲喜交加」，她解釋「大女兒的情況是，眼睛鼻子以上像到我，鼻子嘴巴以下像到老公，二女兒的情況是，眼睛鼻子以上像到老公，鼻子嘴巴以下像到我」，首度公開兩個孩子的外貌。