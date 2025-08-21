爆虞書欣「拉小團體集體霸凌」！攻擊片段被挖出　女星嗆公開母帶對質

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星虞書欣是當地娛樂圈流量小花，近日爆出多件爭議，遭曾合作綜藝的女星張昊玥指控霸凌，當年節目片段也被挖出，她受訪諷刺對方像「蜘蛛精」，更嗆要扯頭髮，張昊玥因此罹患憂鬱症10多年。張也出面爆料當年虞書欣為了爭輸贏，刻意改變投票形式，更拉攏其他人排擠她，「想不通為什麼是我。」

▲張昊玥爆料曾被虞書欣霸凌。（圖／翻攝自微博）

張昊玥因為按讚被霸凌的留言，遭虞書欣粉絲湧入微博攻擊，事後她也不忍了，揭露當年虞書欣在拍攝過程中，拉攏其他人組成小團體，採用冷暴力的方式孤立打壓，「一說話，小團體那幾個就不說話，當沒聽見，去做別的事情，好像沒人聽到你說話...」

▲虞書欣在節目酸張昊玥是蜘蛛精。（圖／翻攝自微博）



此外，由於《一年級》節目是彼此透過演技來競爭角色，張昊玥透露有次自己獲得了勝利，但虞書欣一方卻要求改變規則，將結果改為投票形式，並將票數集中投給小團體的另一成員，甚至連老師都無奈離場。有人諷刺她拿不出證據，是在抹黑虞書欣，她也霸氣回嗆：「你幫我去製作方要到母帶，一秒不用剪，直接發布就行。24小時拍攝的都在裡面，我反正沒在裡面幹過啥不好的事。」

▲張昊玥爆料曾被虞書欣霸凌。（圖／翻攝自微博）

有網友心疼她被逼到退圈，但張昊玥解釋自己退圈和虞書欣無關：「沒逼我退圈，只是讓我在『人為什麽會毫無動機理由地對別人充滿惡意』這個死胡同裡糾結很久，想不通、不明白，為什麽是我。」而虞書欣至今尚未出面回應。

▲張昊玥。（圖／翻攝自微博）