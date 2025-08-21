夏宇童新婚5個月傳懷孕！穿著變寬鬆…有望與孫協志年內升格當爸媽

▲夏宇童本月19日才剛迎接37歲生日。（圖／翻攝自孫協志臉書）

圖文／鏡週刊

孫協志與夏宇童交往多年，今年3月3日登記結婚，新婚才五個多月的兩人，近日卻頻傳「做人成功」。雖至今都未獲當事人證實，但知情人士向本刊透露，夏宇童近日在錄影空檔與同場藝人聊聊到自己懷孕話題，似乎沒有刻意隱瞞自己懷孕的事，加上她近幾個月穿著也從以往總是穿著貼身的衣服，變成寬鬆的造型來看，有望看到小倆口在年內升格當新手爸媽。

夏宇童與孫協志結婚將在下個月滿半年，近日卻頻傳她懷孕的消息，甚至在演藝圈內悄悄傳開。據悉，夏宇童上個月到華視錄製《天才衝衝衝》時，被主持人徐乃麟直虧「表現太好一副就是懷孕的樣子」，讓急摸肚子喊：「沒有啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息人士也說，今年3月初兩人宣布結婚後，夏宇童新婚後首露面，當時面對媒體訪問時雖曾提及沒有生子壓力，加上與孫協志對生子問題都有共識，婚後不會急著生小孩。但37歲的夏宇童若懷孕有高齡產子風險，加上孫協志也已47歲，仍期盼能早日迎接新生命的到來。

▲夏宇童近日頻傳懷孕。（圖／翻攝自夏宇童臉書）





更多鏡週刊報導

《好運來》錦雯遭呼巴掌慘破相 楚宣使壞發揮演技直呼過癮

SUPER JUNIOR20週年大巨蛋開唱 「8種票價」三階段開賣

賈靜雯被媽說在叛逆期 曝內心有位「沒被滿足的小孩」