千百惠過世　生前最後身影曝光！微笑喊話：我們不見不散

▲知名女歌手千百惠過世。（圖／翻攝自微博）



記者曾羿翔／綜合報導

80年代曾紅遍海峽兩岸與東南亞樂壇的女歌手千百惠（本名鍾蘭芯），於8月19日凌晨因「突發疾病」在北京辭世，享壽62歲，原定24日要到山西工程技術學院出席演唱會，錄好的影片宣傳，憾成生前最後身影。

演唱會宣傳影片畫面中，千百惠對著鏡頭說道，「大家好，我是來自中國台灣的歌手，千百惠，8月24日，泉經典金曲嘉年華，星光璀璨，眾星雲集，共同追憶港台經典，歡迎大家齊聚追憶青春，燃燒情懷，我們不見不散！」

▲千百惠生前錄製影片畫面。（圖／翻攝自抖音）

千百惠出生於1963年5月4日，新竹縣尖石鄉新樂村的泰雅族家庭，1984年以首張專輯《絲雨長巷》出道，並因〈想你的時候〉、〈走過咖啡屋〉、〈煙雨濛濛〉等膾炙人口的作品而成名



1991年，她赴北京參與亞運節目《亞運之光》時，與當時已婚的作曲家高大林相識並陷入情感糾葛。高大林與原配歌手何靜婚後僅3個月即因這段婚外情離婚。翌年，千百惠與高大林結婚，同赴北京生活，並加入中華人民共和國國籍。

黃安20日晚間沉痛發文表示，與千百惠相識已有47年，兩人同為新竹同鄉，高中時期便認識。1979年他前往西餐廳應徵駐唱，正是由千百惠面試錄取，才開啟了他的演唱生涯。黃安感嘆，百惠，你是如此好的人，從無噁心眼，相信你的天堂之路是很順利的。永別了！我的老朋友。

▼千百惠1984年以首張專輯《絲雨長巷》出道。（圖／翻攝自抖音）





