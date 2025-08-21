曾演出《太陽的後裔》　金珉錫合作李先彬竟被讚：身體非常靈活

記者蔡琛儀／台北報導

以「樓層噪音」為題材的南韓驚悚片《噪音殺機》，將於8月29日全台上映。電影將都市人最熟悉卻難以對抗的噪音困境，轉化為懸疑氛圍，迅速引爆觀眾心理極限，榮登南韓年度最賣座驚悚片。

▲由金珉錫、李先彬出演的《噪音殺機》。（圖／采昌國際多媒體提供）

金珉錫飾演失蹤少女男友「基勳」，與李先彬攜手進入神祕公寓調查，卻逐步捲入恐怖事件。曾在《太陽的後裔》、《鯊魚：風暴》等劇大放異彩的金珉錫，這次在片中飾演女主角李先彬妹妹的男友「基勳」，他自評角色是「辛辣菜餚中的柔和配菜」，以出色的節奏掌控，巧妙緩和片中緊張氛圍，反而強化了全片的現實恐怖感。跟他在片中有多場激烈動作戲的李先彬，也盛讚他貼心細膩：「他的身體非常靈活，所以我在動作戲中得到他很多幫助。」

導演金秀鎮強調角色需在幫手與疑點間取得平衡，並稱金珉錫用深度分析與創意演繹了極具挑戰的角色，李先彬也回憶：「聽說珉錫前輩是相當體貼的人，這次和他拍動作戲時就體會到了。有場戲是在很累又很冷的狀態下拍攝的，但他讓現場氣氛變得輕鬆愉快，也讓全場歡笑不已。他的身體非常靈活，所以我在動作戲中得到他很多幫助。」

《噪音殺機》上映後口碑炸裂，票房逆襲擊敗多部好萊塢鉅片，更獲西班牙錫切斯、加拿大奇幻影展等國際邀約。外媒盛讚其「撕裂耳膜般的恐怖體驗」，導演也直呼能在海外引發共鳴，「像是夢境成真」。