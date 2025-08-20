金宇彬罕見「長髮及胸」造型曝光！　睽違9年再合體秀智

記者蔡琛儀／台北報導

由金宇彬與秀智主演的奇幻浪漫喜劇《許願吧，精靈》將於10月3日全球首播，該劇由《黑暗榮耀》金牌編劇金銀淑打造，結合魔法、命運與輕快趣味，搭配兩大黃金卡司，開播前便已備受期待。

▲金宇彬、秀智睽違9年再度共演。（圖／Netflix提供）

故事講述神秘精靈（金宇彬 飾）自千年沉睡甦醒，意外成為少女奇嘉盈（秀智 飾）的「專屬許願人」。嘉盈雖然情感封閉，卻因偶然機緣獲得三個足以改變人生的願望。隨著精靈帶著淘氣本性努力適應現代社會，兩人之間逐漸迸發出出乎意料的浪漫火花。

金宇彬蓄起一頭長髮，以獨特魅力詮釋帶點魔性的頑皮精靈，秀智則展現古怪卻動人的少女氣質，這也是兩人睽違9年的再度合作。配角群同樣星光熠熠，包括安恩真、魯尚炫、高圭必與李珠煐，共同構築奇幻世界。這對浪漫喜劇「王者組合」再度合體，早已掀起粉絲熱烈討論。

今最新海報曝光，秀智手持神燈佇立於沙漠，金宇彬則隨金色沙塵現身，並留下「無論如何都會找到他」的神秘承諾。隨著揭曉精靈真實身分是「伊布利斯（Iblis）」，故事更添驚喜轉折，也為觀眾揭開一段魔幻又浪漫的全新篇章。