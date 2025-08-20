天王嫂方媛懷孕8月帶2女趴趴走！「纖細四肢＋瓜子臉」羨煞眾人

記者劉宛欣／綜合報導

天王郭富城與太太方媛（Moka）2017年結婚後，先後迎來兩個可愛女兒，2025年更傳來喜訊，小家庭即將升格為五口之家。雖然方媛現正懷孕，但她依舊親力親為帶著兩個女兒四處遊玩，展現滿滿母愛。

▲方媛挺著大孕肚，帶兩個女兒到處遊玩。（圖／翻攝方媛微博）

近日，方媛在社群曬出多張親子出遊照，只見她挺著孕肚陪著兩個女兒暢遊度假區，氣色相當不錯。雖然孕肚已經十分明顯，但她仍保持纖細四肢與瓜子臉，狀態讓網友直呼「太美了」。她在貼文中寫下：「就是去哪都帶著你們，抓住假期的小尾巴。」溫馨言辭融化大批粉絲。

▲方媛懷孕期間，身材仍維持地相當纖細。（圖／翻攝方媛微博）

照片中最吸睛的一幕，是兩個女兒一同俯身親吻媽媽的孕肚，母女三人笑容滿溢，幸福氛圍滿滿。這一幕不僅散發濃濃家庭感，更讓網友直呼「好有愛」、「一家人真的好幸福」。短短時間內就吸引大批網友按讚留言。

事實上，郭富城一直以來給人嚴謹的舞台王者形象，如今在家庭生活上，也因妻子方媛的用心照顧，讓外界看到他們一家和樂融融的模樣。隨著第三個寶寶即將到來，粉絲也紛紛留言送上祝福。