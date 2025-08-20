日本32歲男歌手猝逝！1年半前持毒遭逮　最後發文「到極限了」

記者蔡宜芳／綜合報導

日本歌手luz（本名：帶刀光司）原是創作者團體「Royal Scandal」的主唱，他在去年因持有非法藥物遭逮，也被經紀公司解約。沒想到，他竟於20日傳出離世噩耗，享年32歲，消息令許多粉絲感到震驚。

▲luz於19日猝逝。（圖／翻攝自X／luzabs）

luz所屬的經紀公司ESPERANZA在20日發出訃告，透露luz於19日猝逝。公司代表市橋秀幸也沉痛說道：「突然發生這樣的事，讓所有相關人員都陷入了深切的悲傷之中。」關於luz的後事，經紀公司表示將依照遺屬意願，由近親者低調舉行，並強調：「為了尊重遺屬心意，詳細情況將不再對外公開，敬請理解。」

值得注意的是，luz的最後一篇社群貼文發布於6日，當時他寫道：「真的一切都到極限了，什麼時候才能從這詛咒中解脫呢？光早就已經不存在了。」心情似乎相當低落。

▲luz的動態停留在兩周前。（圖／翻攝自X／luzabs）

此前，luz在去年 1 月因持有非法藥物被逮捕，當時所屬的公司PONY CANYON曾公開致歉，承認逮捕屬實，並宣布與他解除合約。luz其後也在同年6月於社群上向粉絲道歉。

