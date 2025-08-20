《天龍八部》喬峰5年走不出喪妻之痛！自嘲「啃老本」現況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

曾憑「喬峰」一角紅遍兩岸三地的香港資深演員黃日華，是不少影迷心中的「金庸劇御用男主角」，代表作包括《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等等。近年他淡出螢光幕，五年前更痛失結縭32年的妻子梁潔華，至今似乎仍難完全走出喪妻陰霾。近日有網友偶遇他，發現黃日華神情間透出老態，他也坦言「現在就是失業，一直在啃老本」。

▲黃日華已有10年未更新微博。（圖／翻攝自黃日華微博）

根據港媒報導，黃日華2020年失去愛妻後，曾公開表示不會再婚，甚至已購下墓地，盼未來與妻子合葬。他曾透露，妻子離世初期，自己一度難以承受孤獨與悲痛，甚至把自己關在家裡一週，在洗手間裡抽菸解悶，足見打擊之深。

雖然日子艱難，但黃日華仍努力走出陰霾。他偶爾會參加香港明星足球隊的活動，在好友們的陪伴下轉移注意力。日前有民眾在街頭目擊他身影，影片中可見他雖然身材微微發福，但氣色尚算健康，只是外型較以往顯得蒼老，身形略微駝背，也讓不少網友感嘆。

▲黃日華似乎仍走不出喪妻之痛。（圖／翻攝自黃日華微博）

面對外界關心，黃日華自嘲表示「現階段什麼都沒有，完全就是失業的狀態，只能啃老本過日子」。不過，他也強調自己經濟無虞，日子過得自在，還笑說現在很享受與好友聚會聊天的簡單生活。