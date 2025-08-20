ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
賈靜雯「初體驗」獻給張景嵐！曝私底下有反差萌：內心住著小女孩

記者黃庠棻／台北報導

張景嵐今年夏季再創新里程碑，攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu當起製作人，兩位好友合作主持全新Podcast節目「好丫」；以獨特女性思維、結合人類圖解析，邀請大咖明星來到節目暢聊，本周邀來橫跨電影、戲劇、綜藝、實境節目、當作家、經營副業等多領域的賈靜雯擔任嘉賓分享人生故事。

▲賈靜雯登上張景嵐Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

▲賈靜雯登上張景嵐Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

金馬影后蒞臨，兩位主持人顯得超興奮，張景嵐直呼「我需要酒！非常緊張，今天是迷妹身分，從螢幕上看到賈姐女強人堅毅、辛苦，很佩服，以前覺得進演藝圈會變壞，但女藝人百百種，看到賈姐自許是公務員，是很溫暖的人、是人生勝利組！」Yuyu則形容賈靜雯是「遙不可及，身上有堅毅又溫柔。」回憶有次在咖啡廳談人類圖時，竟焦慮到手腳不知道哪裡放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼賈靜雯石頭科技旗艦機上市記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲賈靜雯登上張景嵐Podcast節目。（圖／記者黃克翔攝）

聽聞兩位主持人的仰慕之情，賈靜雯把第一次上podcast節目獻給「好ㄚ」，笑回「我怎麼覺得今天要喝酒的是我，我何德何能！妳們太誇獎我，害我有點緊張。」面對外界總認為她是「女強人」，她透露自己私下其實呆呆傻傻的，內心有一位沒有被滿足的內在小孩。因為15歲就出道，求學時間歷程不長。

▲▼賈靜雯石頭科技旗艦機上市記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲賈靜雯登上張景嵐Podcast節目。（圖／記者黃克翔攝）

賈靜雯坦言「內在羨慕學校生活豐富的朋友，跟同學保持聯絡超過30年，希望不同領域有不同朋友、不同知識，更豐富我的生活，自己交友私人生活，我就會去嘗試不同，求學時期沒有滿足的部分。」

▲▼賈靜雯石頭科技旗艦機上市記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲賈靜雯登上張景嵐Podcast節目。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，賈靜雯謙虛表示「不敢說是女強人，我是很願意挑戰的女性！」自嘲在實境節目裡本性會露出，演戲時則是躲在角色裡有安全感，透過角色表達情緒，她更坦白「入行那麼久，其實不喜歡爭吵、爭奪，我把我自己位置放在不是屬於我的框架裡，反而會更痛苦萎縮，在家人小孩面前我就會比他們幼稚，可以全然放鬆，親密朋友前也不隱藏，內在小孩就會出現！」

▲賈靜雯登上張景嵐Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

▲賈靜雯登上張景嵐Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

賈靜雯更認為「現在世代很混亂，大人都不容易，其實小孩有單純快樂就讓他們去享受，我們是要把內在小孩喚醒，好好安慰一下，讓他出來吐口氣。」

把3位孩子跟動物比喻成充電器，賈靜雯表示當自己快沒力時，小孩會給予很她大的力量，也從互動中找到自我「父親走得早、母親堅強，覺得自己童年時候好像沒有玩夠，跟孩子一起去玩、探索，有了小孩才開始覺得好好玩喔，好多東西我可以去發掘，好多東西原來在我以前沒被滿足，原來是有了孩子才完整了賈靜雯這個人的人生，所以我一直緊抓這件事而且很享受。」

▲▼賈靜雯「大摩威士忌」代言活動。（圖／記者李毓康攝）

▲賈靜雯登上張景嵐Podcast節目。（圖／記者李毓康攝）

有趣的是，有那麼多身分的賈靜雯直言「做女兒是這裡面最難的，從小時候聽媽媽的話，到叛逆期，我媽媽說我叛逆期是現在！」她剖析「這角色真的很不容易，又不像小孩妳可以嚇阻她，妳要用極度溫柔、站在她的立場，甚至聽她講了十遍的成年往事，這些都要做到，周末陪她吃飯大概會是什麼模式，妳就要順意她，順意這兩個字真的不是很容易，做女兒這身分是我目前還滿挑戰的。」

▲▼賈靜雯「大摩威士忌」代言活動。（圖／記者李毓康攝）

▲賈靜雯登上張景嵐Podcast節目。（圖／記者李毓康攝）

至於專屬的me time，賈靜雯會在送完小孩上學後，去保養、做瑜珈、與姊妹聊天，但除了做這些事情，她鮮少獨處「我誠實說，我是一個很怕孤單的人，老了之後肯定要面臨生離死別，所以我很把握現在所有在我生命身旁的互動，會去想到誰誰不在了，這些事情對我們這種比較情感豐富、很敏感的人，就會很害怕，害怕能量讓我更珍惜現在還可以聯絡的人事物，這些對我很重要！」關於這集更多精彩、完整的對談內容，敬請鎖定「好丫」Podcast、官方YouTube頻道。

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

