宋芸樺脫口暴雷！劉品言寶寶性別曝光　驚覺說溜嘴當場嚇壞：我真的不知道

記者蕭采薇／台北報導

連晨翔與劉品言六月初甜蜜宣布喜訊，雙喜臨門結婚又懷孕，引發外界高度關注。不過，寶寶性別兩人始終保密到家，讓粉絲們引頸期盼。沒想到，近日劉品言的閨蜜宋芸樺，竟在出席電影活動時，一個不小心就提前爆料了！

▲《96分鐘》林柏宏、宋芸樺飾演夫妻。（圖／記者周宸亘攝）

宋芸樺為宣傳新片《96分鐘》接受訪問，原本談笑風生，卻在被問及好友喜事時，開心脫口「我打賭是女兒，最後也真的是女生。」宋芸樺透露，四纖女一致覺得是女生，「覺得言言的臉型有比較柔的感覺，我身邊生男生和生女生的朋友面向都不一樣，所以我們就一致認為是女生。」

但得知夫妻倆尚未公開，才瞬間驚覺自己「說溜嘴」。一旁的媒體提醒劉品言還沒公開，讓不慎暴雷的她尷尬的直接站起來直說：「就真的沒有這件事情。」她當場嚇得花容失色，又驚又慌的反應全被鏡頭捕捉。不過她也馬上補充：「我真的不知道！」

▲《96分鐘》林柏宏、宋芸樺飾演夫妻。（圖／記者周宸亘攝）



同為《96分鐘》演員的林柏宏，過去曾與劉品言合作飾演姐弟，得知喜訊後，也升格成為「舅舅」。他大方承諾，未來一定會為準備紅包，也會為姊姊送上補品。雖然寶寶性別意外曝光，但各界仍獻上滿滿祝福，期待這位星二代的到來。