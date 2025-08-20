網紅安哥半夜接粉絲來電　陪聊三小時「救回一命」

記者許逸群／台北報導

抖音網紅「安哥碎碎念」潘俊安今（20日）出面回應近期的爭議事件，經歷眾多風風雨雨後，他也在思考是否要繼續經營頻道影片，想要幫助更多人。提到頻道的成立，他坦言：「當初做這頻道就是想幫助社會弱勢。」

▲抖音網紅「安哥碎碎念」潘俊安。（圖／記者徐文彬攝）

雖然近期因輿論風波讓他自嘲像「過街老鼠」，一度對繼續拍片產生疑慮，「不知道怎麼繼續做這些東西。但是，去分享一些人生的經驗、教人家孝順、教人家飲水思源都是對的事，不應該因為這些事情停下來。」他自信地說，這兩年半來，至少幫助了300位需要幫忙的民眾。

他透露，自己共有8支手機，「我是全台灣唯一會接粉絲電話的人，每個人都可以直接打給我。」他表示自己只要有空一定接電話，更曾在半夜3點接到一名想輕生的民眾來電，他不斷開導，與對方講電話到凌晨4點，最終才讓對方放寬心，抹去了不好的念頭。

不僅如此，他曾在西門町的大樓電子看板刊登廣告，2個月的費用就高達160萬，但他表示，自己的目的都是要免費幫助民眾，從未從民眾或是粉絲身上拿取任何一分錢，全都是靠自己本業公司的資源來回饋社會。

即便熱心助人，但他表示自己仍有底線。他能夠幫助物資、找工作，甚至還曾到粉絲工廠或店面給予建議，唯獨就是不借錢。此外，他每週六還犧牲休息時間，在公司免費替民眾諮詢各種疑難雜症，不過他也提到：「不用錢的，大家反而不珍惜。」他表示未來或許會調整方針，好好幫助真的需要幫忙的人。

▲潘俊安今與律師召開記者會回應網路指控。（圖／記者徐文彬攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995