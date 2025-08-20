ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
獨／孫安佐街頭「愛的抱抱新女友」
鬼門開「十二大禁忌」
7組台灣高顏值星二代
入邪教遭性侵！女星葉萱告別發文「一切都結束了」　嫁男星老公懷孕了

記者田暐瑋／綜合報導

紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》播出後備受關注，受害者之一的葉萱勇敢揭露韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵行為，卻遭受網路霸凌，一度想走上絕路，所幸在親友陪伴下走出傷痛，並嫁給港星方力申。她在節目播出後於IG發文表示：「一切都結束了！」對過去的遭遇做出告別。

▲葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

▲葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

葉萱前年公開指控鄭明析，揭露自己遭受的傷害，並鼓勵其他受害女性勇敢面對傷痛，如今已走出創傷，過著平凡的生活，她在節目播出後於IG發文表示：「一切都結束了！」葉萱在紀錄片中提到，揭露邪教真相後，曾遭受大量惡意攻擊，包括被批評「因為太笨才會加入邪教」以及「為了博取關注才上節目」，讓她深感壓力。

▲葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

▲鄭明析性侵眾多女信徒。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

坦言最對不起的是家人，因為自己的公開指控導致家人也受到影響。然而，葉萱依然選擇勇敢面對，丈夫方力申一直是她走出陰霾的重要支柱，方力申今年2月在美國洛杉磯向葉萱求婚，兩人真摯的愛情成為葉萱重新開始生活的力量，今年6月方力申更宣布葉萱懷孕的喜訊，夫妻倆迎來新的生命階段，獲得粉絲滿滿祝福。

▲葉萱痛訴遭性侵音檔被公開。（圖／翻攝自YT）

▲葉萱走出陰霾結婚了。（圖／翻攝自YT）

葉萱

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

