屈中恆宣傳活動遭當眾批「劣跡藝人」　李興文聲援：當你堅強後盾

男星屈中恆日前和導演賴聲川參加在北京舉行的舞台劇宣傳活動，沒想到卻被一名觀眾當場當場批評「劣跡藝人」，活動為此中斷。而屈中恆的好友李興文19日為此在社群發文，公開聲援好友屈中恆，表示「願意永遠作你堅強的後盾」。

▲屈中恆和李興文擁有多年交情。（圖／翻攝自Facebook／屈中恆藝嚮世界、李興文News Lee夜總會〈 粉絲團 〉）

李興文表示，人生在世，總有風浪與挑戰，「我相信，你此刻正站在風口浪尖，承受來自各方的壓力與質疑。不論是來自此岸還是彼岸的聲音，對你而言都不容易。」但他也深知屈中恆早已對過去的錯誤付出代價，也持續努力彌補，「也虔心尋求上帝的救贖與憐憫。你在一次次的懺悔中，不斷修正自己的言行。這一關，或許正是一種『逆增上緣』，是一場讓你更堅毅、更清明的考驗。」

李興文指出，屈中恆多次投身公益，甚至在好友張立威往生時，仍親自到場協助處理後事，「這些點點滴滴，足以證明你在壓力中，仍竭盡全力照顧好自己與家人。你是位好爸爸、好丈夫、好朋友，更是一位專業而認真的演員。」認為屈中恆二十年來的努力不能就此被抹煞。

▲李興文發文聲援屈中恆。（圖／翻攝自Facebook／李興文News Lee夜總會〈 粉絲團 〉）

李興文也語重心長提醒屈中恆，要在亂流中保持清明心境：「真正的修行，不在於外相，而在於內心的覺察──照見五蘊皆空，在讚譽中不自滿，在詆毀裡不動搖，在得失間不生憂喜。」最後李興文喊話說：「我們都在支持你，欣賞你的專業，也願意永遠作你堅強的後盾。」表達對於屈中恆的支持。

屈中恆在2006年與庹宗康捲入大麻案，當時兩人先否認吸毒，後又召開記者會坦承犯行，並進入勒戒所50天，一度暫停主持節目《國光幫幫忙》。如今屈中恆再度因此事件受到質疑，他透過經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「謝謝大家的關心，20年前曾犯的錯誤已認真改正，目前很珍惜擁有的一切，也專注做好每一份工作，謝謝大家。」

▲屈中恆和賴聲川離場畫面。（圖／翻攝自微博）

