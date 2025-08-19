張信哲台北、北京擁4房　「還有34個不動產」驚人身家曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

「情歌王子」張信哲推出新專輯《屬於》，橫掃各大榜單，空降「九冠王」，實體預購更突破2萬張，今（19日）舉辦專輯分享會，2019年他受訪坦言自己在台北有3間房、北京有1間房，今被問到6年來是否有再置產？表示沒有，打趣自嘲：「我已經沒錢了。」並笑說專輯就是他的不動產，被虧這樣有38間房，宛如買下一片社區。

▲張信哲推出新專輯《屬於》。（圖／潮水音樂提供）

新歌〈共犯〉由理想混蛋主唱雞丁創作，不過張信哲爆料，自己為了跳脫過去的經典情歌框架，曾經「狠退三次」他們交出的作品，雞丁笑說，後來就把張信哲想像是「新團員」，才終於交出讓張信哲滿意的作品。張信哲解釋，退歌並非壞事，而是讓團隊理解自己真正想要的是「全新嘗試」而非複製過去，「我會直接跟他們說，這太像〈過火〉，請他們忘掉這些歌。」甚至會分享自己近期聆聽的音樂，引導年輕音樂人探索更多可能性。

而理想混蛋將在11月首次挑戰小巨蛋演唱會，雞丁難掩緊張，向張信哲討教如何調適心情。張信哲則給出中肯建議：「不用調適，就唱啊！來的都是支持你們的，最重要的是和歌迷互動交流，那才是台上能吸收能量的時刻。」對於雞丁說要向他學習維持身材的妙招，張信哲驚呼：「不要學我，我只有一塊肌！」

▲張信哲這次還請到理想混蛋雞丁合作。（圖／潮水音樂提供）

出道至今發行34張專輯，張信哲坦言早已做好心理準備，這次專輯風格與過去相當不同，還為了媽媽挑戰唱台語歌，她表示已經有心理準備面對各種評論。不過他光是〈共犯〉MV就斥資千萬，再花了數百萬元買歌，製作專輯毫不手軟，好在還沒有到需要賣房的地步。

下半年他將忙於歐美、澳洲巡演，最終場則安排在日本東京，也是他首次在日本開唱，並透露下一輪演唱會將全面翻新製作。