顏佑庭168公分當憲兵 榮譽假放不完卻被雲朵姊姊電爆

記者葉文正／台北報導

《九條好漢在一班》顏佑庭因一雙藍白拖成為天兵一號，近身格鬥被潘君侖打飛，更讓他的自信down到谷底，感覺找不回真正的自己，殊不知他4年前當兵時可是憲兵隊，表現出色榮譽假放不完，他坦言：「我前面把自己逼太緊，狀況不對。」直到跟「營站大姐」陶晶瑩談心後，他才找回自信。

▲顏佑庭(左)跟潘君倫對打時明顯不在狀況內。（圖／台視與顏佑庭提供）

顏佑庭身高168公分，讓人好奇他是如何成為憲兵的？他說：「我是五股憲訓中心，我是挑過的，下部隊再篩一次，還是被選到。」因為當時的他是舞蹈隊、籃球隊的成員，表現良好，「當兵4個月，我的榮譽假至少有10天，休都休不完。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲顏佑庭被看出沒有自信。（圖／台視與顏佑庭提供）

當過要求嚴格的憲兵，顏佑庭加入《九條好漢在一班》應該是得心應手，不過他在第一周卻況狀連連，深鎖眉頭，明顯就不在狀況內，早上集合時竟然還穿著藍白拖就出來，難怪被雲朵班長電爆，他坦言：「我把自己逼太緊，壓力太大，感覺自己真的在當兵。」

▲陶晶瑩(左)開導顏佑庭。（圖／台視與顏佑庭提供）

顏佑庭是家中的長子，他覺得長子就該幫忙負擔家計，但這兩年演藝事業發展不是那麼順利，靠著外送、接一下剪片的case，一個月只賺兩萬多元，讓他壓力有點大。尤其上周他在近身格鬥遇到出身海軍陸戰隊的潘君侖，完全無法招架，他事後解釋：「我當時身心狀態不好，根本無心在對打上。」因為過去他在當憲兵接受棍棒格鬥訓練，讓他們自己挑對手時，他就是挑最強的，「我明知自己不一定能打贏，但我就是想要挑戰，最後我們兩個互相把對方打飛，雙方都倒在地上，非常過癮。」

顏佑庭不適應軍中生活，晚上大家的打呼聲，讓他睡眠不足，隔天自然精神無法集中，後來幸好有耳塞讓他能睡個好覺，不過他始終沒有打開自己融入軍中生活，直到第一周快結束時，他到營站與陶晶瑩聊天後，才漸入佳境。

顏佑庭過去因為工作關係遭網路霸凌，被罵是敗類、垃圾，他是個很容易走心的人，「我能接受大家罵我、批評我，但我自己在深夜時會想很多。」陶晶瑩也曾經歷過網暴，她建議他「去看真實的客觀講法，不要去聽主觀的情緒。」並鼓勵他要轉念，「至少你有被注意到，有很多做很多努力，但沒有人理他，不痛不癢。」顏佑庭很謝謝陶晶瑩的一番話，「跟陶子姐聊完後，她教我正面面對問題，勇敢承認錯誤，放鬆心情去面對。」

接下來的日子，顏佑庭慢慢打開自己，加下軍中手機沒收，多了人與人交流的時刻，讓他們9個星兵感情愈來愈好。他會跟孫綻分享彼此私下的問題煩惱，有更多人可以share心中的內耗。他也從曾子余身上看到小時候遊戲過不了關，媽媽要你關機前一刻終於過關的那種不放棄的心態。一開始頻頻出包的他也在500障礙關卡找回自信，這趟兌變之旅讓他結交了很多朋友。

結訓後，他整個人都變了，過去的他總是想太多而一事無成，但在的他即知即行，努力做好玩具設計師的工作，他形容自己是「脫疆野馬」，並說自己「挺過去後，找回自信，有長大變強，現在只要想了就去做。」他在結訓前花了一周幫班長和同梯兄弟設計鑰匙圈，送給大家當離別禮物。結訓後也把自己一台1988年的暴廢老車復活，用3D列印設計成玩具汽車。

雖然前3集的節目中，顏佑庭一直出包，但家人一直是忠實觀眾，老婆看到他被電，不忍多說，只說「你很鬧」，但媽媽看了很心疼，顏佑庭說：「但他們都相信我會轉變的。」顏佑庭也想跟家人喊話，「放心，接下來我會不一樣，大家拭目以待。」