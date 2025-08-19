郭雪芙歐洲旅遊遭搭訕！充電20天「放飛外籍男友」　不過七夕原因曝光

記者孟育民／台北報導

女星郭雪芙剛結束歐洲旅行，今（19日）久違現身精品開幕活動，談到長達20天的充電之旅，她表示：「因為我去年就訂了Billie Eilish的演唱會門票，但都已經去了，所以我就到處去看看不一樣的地方，我還第一次坐了郵輪。」這次屬於好姐妹們的旅行，問到會想跟外籍男友一同出遊嗎？她則靦腆地說：「沒有耶，但我在IG上面看到很多情侶拍照，我覺得蠻好的，但我的話比較難啦。」

▲郭雪芙充電回來開工。（圖／記者徐文彬攝）



郭雪芙這次去了歐洲多個地方，也發生不少插曲，她自爆在巴塞隆納遇到瑞典男搭訕，在因緣際會下打開她的社交模式，「我展現我外向的一面，不然我其實很I，我們就開始聊天，聽了他的故事才知道，他來這邊已經幾個月，但已經很久沒工作，我越聽越覺得可憐，還介紹他來台灣教英文。」但眼看聊天話題已經到死胡同，旁邊友人都在看戲，場面尷尬不已，讓郭雪芙笑說是一個難忘的經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭雪芙遇到瑞典男搭訕。（圖／記者徐文彬攝）



郭雪芙坦言自己是比較不浪漫的人，個性偏向男生，而本月29日即將迎來七夕情人節，她也表示沒有計畫，「我不知道有人在過七夕？我不太過節，因為要記得很辛苦，我不太會準備浪漫驚喜，除非真的很想過，但有這個時候嗎？我以前真的都在工作，我自己偏男生。」至於為何不出去找男友？她立馬笑說：「因為剛回來，真的不好意思在說要出國。」

▲郭雪芙坦言個性不浪漫。（圖／記者徐文彬攝）

談及接下來工作計畫，郭雪芙則說：「有在談的劇本，但都還在看，目前還沒看到一朵花，我想要演反派，或是比較有趣，但最近有鬼片要上。」雖然她拍了鬼片，卻坦言不敢看，看了會睡不著覺，問到半夜一個人害怕該怎麼辦？她果斷表示：「所以我不會看，就算新聞或是影片出現講解鬼故事，我會也關掉。」而她透露，因為大部分時間都是自己一人，所以也無男友可以討抱，相當自強。