大元快看！丁噹邀鼓鼓當嘉賓　「他嚇到忘詞」認：真的太漂亮

丁噹上週於深圳龍華文體中心綜合館演出，唱紅多部戲劇歌曲的她，特別為歌迷準備許願歌曲，像是《步步驚情》主題曲之一的〈身不由己〉，安可也獻唱從未公開唱過的歌〈與光同行〉。更驚喜的是，她還邀請師弟鼓鼓擔任嘉賓，兩人合唱〈私奔到月球〉，現場氣氛浪漫破表。

剛寫完新專輯歌曲的鼓鼓，文思泉湧，大方說要寫歌送給丁噹，問歌迷想聽丁噹唱什麼歌，台下歌迷指定：「要最辣的那種舞曲。」當天鼓鼓唱到一半還忘詞，他打趣解釋：「因為噹姐穿太美了，看到噹姐太漂亮了，嚇到忽然都忘詞了！」

鼓鼓不只做好嘉賓外，還說要幫丁噹寫歌，最後還不忘化身宣傳小幫手，幫自己的好兄弟蕭秉治宣傳10月4日香港、10月24日北京、10月26日武漢、12月5日深圳、12月7日廣州、明年1月17日上海、1月18日南京演唱會，完美的身兼數職。

丁噹則是一開場就帶來〈夜遊〉、〈都是月老惹的禍〉、〈Natural High〉等歌，現場瞬間熱力全開，她也獻唱多首情歌〈猜不透〉、〈好難得〉、〈手掌心〉等歌，有不少歌迷表示是第一次來看丁噹演唱會，平常都是透過手機聽她的歌，她笑回：「謝謝你們來！原來我是從大家手機裡走出來的女歌手。」還有歌迷透露是第一次聽演唱會，其實他從高一的時候，每天都在聽丁噹的歌，這次和太太及肚子裡的寶寶來到現場，丁噹獻上「白頭偕老」的祝福，希望下次他們可以帶孩子一起來。