金鍾國閃婚！未婚妻被爆是「小11歲化妝品CEO」　公司巧妙回應

南韓歌手金鐘國（金鍾國）宣布結婚的同時，亞洲地區的韓娛迷都對此消息相當關注，這也讓未婚妻被指是「38歲化妝品公司CEO」的傳聞正在快速流傳。

▲金鍾國要結婚了。（圖／翻攝自Instagram／kjk76）



在金鐘國突然宣佈婚訊後，網路上對於未婚妻的身份出現了各種猜測。其中一則聲稱「金鐘國的未婚妻是來自洛杉磯、38歲的化妝品公司代表」的文章受到廣泛關注。對此，金鐘國方面僅回應：「除了金鐘國本人親筆信中提到的內容，我們無法再多說什麼。」態度相當謹慎。

值得注意的是，有關金鐘國「在洛杉磯有女友」的傳聞自2018年起便持續不斷。他的好友車太鉉等人也曾在節目中提到：「金鐘國常常去美國，還帶母親同行。外界甚至傳出他在洛杉磯有女朋友和女兒。」因此引發不少討論。

事實上，金鐘國18日透過官咖發表親筆信表示：「大家好，我是金鐘國。其實我一直想著，總有一天會親手寫下這樣的文字，親自告訴大家，但當我真的要動筆時，比想像中更緊張、更忐忑。長時間以來一直相信我、支持我、永遠站在金鐘國這個普通人身邊的粉絲們，我最想第一個告訴大家這件事，所以寫下這封信。」

接著，金鐘國宣布：「我要結婚了。其實之前或多或少有透露過一點訊息，但大家還是會覺得突然吧。今年正好是我出道30週年，專輯沒發，反而『創造』了我的另一半。雖然有點晚，但能走到這一步真的很慶幸，對吧？請大家多多祝福和支持，我會努力過好生活。」且婚禮會在不久後舉行，並不會盛大舉行，而是和親朋好友們一同低調舉辦。