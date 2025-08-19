趙露思「轉戰小紅書」破紀錄！ 砍3122萬粉絲微博：我跟你離婚呢？

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星趙露思憑藉甜美外型與多部熱播劇，穩坐「陸劇女神」寶座，然而近日卻因深陷網路謠言風暴，閃電宣布將註銷擁有超過3122萬粉絲的微博帳號，與此同時，她將重心轉往另一社群平台「小紅書」，粉絲數早已突破2296萬，創下該平台藝人新紀錄，展現驚人影響力。

▲趙露思小紅書粉絲數已突破2296萬，。（圖／翻攝自趙露思小紅書）



事件起因於趙露思近期積極投入的「助農公益」活動，她親自宣傳小農產品，卻遭網友質疑其背後涉及商業利益，並指控相關產品與其閨密名下公司有關，引發大規模的網路攻擊。儘管官方出面證實她擁有「助農大使」資格，但謠言並未平息。不堪其擾的她，於8月13日留下最後一則貼文：「真的助農也要註銷的，拜拜」，隨後便啟動了帳號註銷程序。

根據微博規定，貴賓用戶註銷需有15天的「冷靜期」，此舉讓趙露思在直播中大表不滿，更以幽默又犀利的口吻比喻：「我跟你離婚呢？15天冷靜期，我有啥好冷靜的？」她強調，此決定並非一時衝動，已和所有合作品牌溝通完畢，並表示未來將減少參加時裝周等商業活動。

▲趙露思成為小紅書粉絲數第一位突破2000萬的藝人。（圖／翻攝自趙露思小紅書）



在告別微博的同時，趙露思早已在小紅書建立起自己的新王國。她的小紅書粉絲數不僅是全平台第一位突破2000萬的藝人，目前更已超過2296萬，人氣絲毫不受影響，反而開創了新的紀錄。

對於未來的規劃，趙露思表示將不再依賴社群平台與外界互動，若再有污衊行為將直接採取法律途徑。她坦言：「當你不需要流量的時候，你就覺得做什麼都很累了。」這番言論引發粉絲熱議與支持，也反映出當代藝人在面對巨大社群壓力下的艱難處境。