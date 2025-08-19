黃鐙輝3娃全給岳母照顧！網問老婆在幹嘛…萁萁親回「重要任務」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人黃鐙輝今年工作滿檔，接實境秀、拍電影，10月又接下金鐘主持棒，日前接受媒體訪問時，透露3個孩子都是丈母娘「萁媽」幫忙帶，自己才有機會去拍戲。他的發言引來網友好奇他的老婆「萁萁在幹嘛」，對此老婆發文回應了。

▲黃鐙輝事業滿檔，接下10月金鐘獎主持棒，受訪時透露3個孩子都是岳母萁媽帶。（圖／記者黃克翔攝）

萁萁見到網友好奇問「萁萁在幹嘛！自己小孩不會自己顧喔？」她幽默回應，自己的重要任務就是「顧丈夫」，接著透露，這個獨特的家庭分工，其實源自媽媽「萁媽」的智慧與遠見。她轉述媽媽的話：「算命說45歲後才安全，我幫你顧小孩，你去顧妳丈夫，因為男人喔，一丈以內是丈夫啦！」因此她長年跟著黃鐙輝一起工作到現在，「他去哪，我去哪」，以行動鞏固夫妻感情，而萁媽則成為家中最強後盾。

網友稱讚「媽媽是對的，老公在哪妳就要在哪裡，感情才不會失溫」，萁萁回應「其實你想想。是不是很多老公不給老婆跟的。鐙大人都給我跟喔」。有人留言補充情報「因為萁媽以前開徵信社，所以她知道查埔人的出頭揪J欸」、「一個跟著一個控制他的錢，可以可以！！他逃不過妳們的手掌心」。有人認為「黃鐙輝抱怨萁媽的都是節目效果」，對此萁萁回應：「其實也不能完全是效果，是真的發生的事，但就 轉念 讓自己舒服吧。我媽也是經的起這樣說她啦，有的長輩是不能拿出來開玩笑的。」