屈中恆遭觀眾批「涉毒該列劣跡藝人」！面露尷尬活動中斷　衝突畫面曝

記者田暐瑋／綜合報導

資深舞台劇導演賴聲川日前在北京舉行《寶島一村》宣傳活動，一名觀眾直言央視曾報導屈中恆涉毒，批評屈中恆應被列為「劣跡藝人」，讓現場氣氛陷入尷尬。

▲屈中恆過往吸毒往事被起底。（圖／年代提供）



賴聲川13日在北京舉行新劇活動，當日在觀眾提問環節中，一名觀眾直言央視曾報導屈中恆涉毒，並質疑賴聲川是否刻意忽視此事，「央視曾經報導過屈中恆吸毒，您作為導演是裝不知道，還是在對抗法律？」甚至批評屈中恆應被列為劣跡藝人，不該繼續參與演出。導演賴聲川僅簡短回應：「我覺得這個問題，我們沒有什麼好談的，謝謝你。」隨後活動緊急中止。

據現場目擊者描述，屈中恆面對提問當下神情尷尬，同行的文章則低頭迴避視線，而賴聲川在活動結束時更伸手怒指該名提問觀眾，顯示出不滿情緒，文章則在一旁輕拍賴聲川的背以示安慰，希望緩解導演的情緒，面對輿論的熱議，屈中恆並未公開回應，僅低調離場。

屈中恆2006年與庹宗康捲入大麻案，當時兩人先否認吸毒，後又召開記者會坦承犯行，並進入勒戒所50天，一度暫停主持節目《國光幫幫忙》。如今屈中恆再度因此事件受到質疑，部分網友支持觀眾的批評，認為吸毒行為不容忽視，但也有不少人肯定屈中恆在舞台劇表現中的專業能力。