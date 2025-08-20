8月20日星座運勢／魔羯被點名大膽追愛！ 天秤座要防新型詐騙
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：合約再次詳閱
感情：爭吵各退讓步
財運：不可隨意借款
幸運色：水藍色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：回憶先前初衷
感情：進展越來越好
財運：禍莫於不知足
幸運色：深棕色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：避免職場口角
感情：發展全新感情
財運：慎防新型詐騙
幸運色：紫晶色
貴人：雙子
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：做好所有細節
感情：大膽熱情追求
財運：不宜繼續加碼
幸運色：金箔色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：完成交辦工作
感情：經營維持感情
財運：擬定配套方案
幸運色：珊瑚橘
貴人：天秤
小人：雙子
工作：原諒同事失誤
感情：低調不失情感
財運：運勢較為低下
幸運色：墨綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【水象星座】
工作：承擔工作責任
感情：放下前塵舊愛
財運：持續穩定進財
幸運色：深藍色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：多為辛苦後甘
感情：一如既往平淡
財運：回收投資資金
幸運色：淺藍色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：意見不被肯定
感情：不再胡思亂想
財運：花費較無節制
幸運色：淺灰色
貴人：水瓶
小人：處女
【火象星座】
工作：夥伴間多摩擦
感情：出現理想對象
財運：留意飲食花費
幸運色：葡萄紫
貴人：摩羯
小人：獅子
工作：深度進修專業
感情：切忌過度心急
財運：投報利率良好
幸運色：米白色
貴人：獅子
小人：摩羯
工作：注重客戶情緒
感情：曖昧氛圍濃厚
財運：運勢利祿亨通
幸運色：琥珀色
貴人：牡羊
小人：金牛
