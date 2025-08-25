千年貓妖愛上捉妖天師！田曦薇《子夜歸》嫁給許凱　台灣Disney+獨家熱播中

記者黃庠棻／台北報導

最新古裝志怪愛情劇《子夜歸》由《延禧攻略》許凱與《半熟男女》田曦薇共同主演，已於Disney+獨家播出。該片講述兩個背負著秘密不該相愛的貓妖與天師，卻經不住對方的誘惑而談起禁忌之戀，田曦薇如貓一般傲嬌又撩人，讓立誓不涉足人間情愛的禁慾天師許凱，忍不住頻頻破戒……。

▲《子夜歸》由許凱、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

《子夜歸》劇中，許凱飾演外表冷峻、實則身懷捉妖之術的天師「梅逐雨」，白天是朝廷官員，夜晚則化身為捉妖道士；田曦薇飾演的武禎白天是風流直率的貴族女子，夜晚則變身為妖市的守護者「貓妖」，當冷酷又淡定的男方遇上俏皮又勇敢追愛的女方，個性反差的兩人究竟如何墜入愛河，引起許多網友好奇。

▲《子夜歸》吳俊霆。（圖／Disney+提供）

不過，田曦薇除了與許凱有情感交流之外，也與來自香港的帥氣小生吳俊霆有不少感情糾葛，對方飾演的「無字書」是武禎在夜晚化身貓妖的副手、好朋友，內心偷偷地暗戀著她，曾說過「不必，她有我」、「最恨與她作對的人」，三位的「三角戀」也是《子夜歸》的看點之一。

▲《子夜歸》由許凱、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

許凱與田曦薇在《子夜歸》都有著雙重身分，因緣際會之下結為夫妻，白天享受著甜蜜的夫妻生活，夜晚卻在黑暗中成為對手。成為對手之餘，兩人的個性也有著互補的反差「男冷女熱」，就連身家也有很大的差距，甚至各自暗藏著不同的秘密。

▲《子夜歸》田曦薇。（圖／Disney+提供）

對比田曦薇在劇中的外放性格，許凱先前受訪時曾透露角色擁有多層次魅力表示「梅逐雨是個武力值超強的角色，白切黑的他佔有慾也超強」，藏在他冷峻的外表下，一個人獨處的時候會偷偷撸貓，原來他冰山的外表下隱藏著無盡的溫柔。

▲《子夜歸》許凱。（圖／Disney+提供）

片中，許凱因為「捉妖天師」的身份不近女色，帶著祕密來到長安，時常露出不苟言笑的表情，但私底下的他強調「梅逐雨與絕美武禎的愛恨糾纏絕不能錯過」，預告了與田曦薇將談起甜甜的戀愛，而他冷酷的外殼也將被女方一步步融化。

▲《子夜歸》許凱。（圖／Disney+提供）

而田曦薇一直以來都以甜美形象示人，這次在《子夜歸》中挑戰雙面人生，白天是調皮的富家千金，晚上則是守護著妖市的千年貓妖，尤其是晚上的貓妖身份，她必須詮釋出在幻化成人形時，會意外做出貓咪習慣的小細節，像是舔手指、伸懶腰等。

▲《子夜歸》田曦薇。（圖／Disney+提供）

《子夜歸》的故事背景設定在盛唐時期的長安，融合了志怪、懸疑和喜劇元素。 故事講述了刑部小官梅逐雨（許凱飾）和縣主武禎（田曦薇飾）因緣際會下結為夫妻，白天甜蜜，夜晚卻分別化身成捉妖天師與千年貓妖，夫妻倆在黑暗中成為對手。

▲《子夜歸》由許凱、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

梅逐雨跟武禎共同經歷長安城中發生的一連串神秘案件、冒險，包含妖市中的追逐戰、皇宮中的權謀局，兩人逐漸產生感情，並攜手合作，共同守護長安的和平。當貓妖戀上捉妖師，當秘密逐一揭曉，誰又能全身而退？《子夜歸》8月18日於Disney+在台灣無時差同步跟播。