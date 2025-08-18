曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽結婚了「甜吻空姐女友」　經紀人證實喜訊　

記者孟育民／台北報導

32歲金陽從《大學生了沒》出道，曾和郭書瑤交往，之後卻染毒淡出演藝圈，2024年被拍到和空姐女友Bibi街頭放閃，今年2月底更傳來好消息，成功向女友求婚，戀情修成正果。小倆口昨（17日）低調舉辦婚禮，在親友的見證下完成終生大事，金陽更深情擁吻Bibi，超甜畫面閃瞎眾人。對此，金陽經紀人向《ETtoday星光雲》證實此事，「感謝感謝！！很感謝大家的關心，大家都很開心。」

▲金陽結婚了。（圖／翻攝自許凱皓IG）

金陽2017年與交往4年的郭書瑤分手，之後沉寂多年，2022年在《大嘻哈時代2》記者會上透露有穩定交往2年的女友，據悉，他已於今年2月月27日正式求婚，女友也點頭答應。Bibi在社群平台分享喜訊，並秀出右手無名指戴上求婚戒指的照片．以13個「謝謝」向金陽表達愛意，並甜蜜告白：「好阿我願意。」

▲金陽和Bibi感情穩定。（圖／翻攝自金陽IG）

金陽2017年逐漸從螢光幕上消失，後來主要擔任舞蹈老師，常會在Instagram上分享跳舞的影片，吸引將近13萬人追蹤，除了跳舞之外，他也積極轉往饒舌歌手方向發展，不時會貼出音樂作品以及舞台演出的現場照。此外，金陽與好友陳信維、Denzel、丘必信等人創立嘻哈音樂廠牌「WaverLAB 搖擺實驗室」，2020年開始會在夜店、嘻哈藝術節等地方表演，演出時總會吸引一票忠實歌迷捧場。