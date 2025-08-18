金鐘影帝表態被轟「難怪不紅」　莊凱勛不到一個月…新戲開鏡了！

記者黃庠棻／台北報導

客家電視全新戲劇《都市開基祖》日前舉辦開鏡儀式，由《愛作歹》導演朱平執導，集結莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、楊大正、張耀仁、吳奕蓉、高伊玲等實力派卡司共同主演。本劇以音樂家林生祥《臨暗》專輯為發想，聚焦1996年代在台北打拚的捷運工人群像。

▲《都市開基祖》由莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、楊大正、邱凱偉等人主演，日前正式開鏡。（圖／客家電視提供）

鍾瑶在劇中飾演工地主任，身處工人與老闆之間的夾縫，她笑言「這部戲陽氣很重！」而飾演工班頭頭的莊凱勛則打趣表示，對方就像「工地女神」，每次出現都能讓大家精神一振。



談到再度合作，鍾瑶回憶起與莊凱勛當年在台版《熔爐》短片的合作經驗，直呼對方當時詮釋狼師很可怕，不但抽菸、抽完還要舔她臉，滿臉都是菸的味道，演技令人難忘。多年後再同台，默契依舊，她更透露莊凱勛拍戲時常即興加上流利的客語台詞，讓她不知道台詞是否講完、是不是換她接下去，笑說下次得請對方「眨眼」暗示台詞結束。

▲《都市開基祖》由莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、楊大正、邱凱偉等人主演，日前正式開鏡。（圖／客家電視提供）



時隔13年重返客家電視戲劇，莊凱勛形容宛如「回娘家」般親切，他分享這些年仍透過聆聽林生祥、陳永淘、邱幸儀等客語音樂，以及與客家朋友聊天，保持語感流暢。而他先前因為表達立場遭到網友攻擊「是要飯的」、「難怪不紅」等，不到一個月就傳出新作開鏡通知，也讓不少支持者相當欣慰。

鍾瑶更爆料「像《零日攻擊》就不是客台的戲，他還硬要加客語進來，可見有多熱愛！」莊凱勛表示，希望透過這齣戲看似平凡的角色，讓大家看到他這十幾年的生命刻痕，進而詮釋出不一樣的角色樣貌。

▲《都市開基祖》由莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、楊大正、邱凱偉等人主演，日前正式開鏡。（圖／客家電視提供）



《都市開基祖》以1996年台北捷運工人因潛水夫病等職災所面臨的困境為背景，不僅探討勞工權益，也呈現女性在工地職場的挑戰，以及工人之間的親情、友情與生命掙扎。

導演朱平表示，希望藉由戲劇真實描繪工人生活的辛酸與多面向處境，更特別融入奇幻元素，讓故事呈現耳目一新的氛圍。《都市開基祖》預計於明年3月底在客家電視台首播，邀請觀眾一同見證這群「都市開基祖」的真實人生。