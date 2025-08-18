蔡少芬認差點當寡婦！首吐老公病情「血管堵塞80%」一聽手術跪地哭喊

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星蔡少芬的老公張晉日前在新加坡家族旅遊時，突然劇烈胸痛，送醫後得知需要進行心臟支架手術，震驚各界。而她昨日出席新劇宣傳活動，首度談及當時狀況，並頻頻說「感恩」、「我差一點做寡婦」。

▲蔡少芬透露老公病況，張晉住院檢查發現血管堵塞需手術。（圖／翻攝自張晉微博）

綜合港媒報導，蔡少芬直說感恩，因為老公張晉的病況發現得早。她透露3月時老公就有身體不適，但是照心電圖沒有發現異常，旅遊時驚見老公突然動不了、喘不到氣、無法說話，非常擔心，但老公仍靠堅強意志站起來完成這趟旅行，回想整個過程簡直像神蹟。

回香港後，蔡少芬透露老公接受電腦斷層檢查，才發現有血管堵塞近80%，要即時做手術裝支架，接著說道：「我知道時甚至跪地哭喊，抱著老公說『感謝神，幸好你沒事，如果你有事我一定會瘋掉！』」

▲蔡少芬得知老公要手術，跪地哭喊：「如果你有事我一定會瘋掉！」（圖／翻攝自張晉微博）

張晉不但是演員也是武術指導，給硬漢形象，這次病倒給外界不小衝擊。對此蔡少芬透露，老公是四川重慶人，飲食吃比較油膩，家人膽固醇指數都偏高，這次心臟無礙，但是血管阻塞裝支架，為了健康戒油戒辣，改善好多習慣，還要多做運動，她為此覺得因禍得福，笑說：「要感恩啦，差一點點做了寡婦！他差點客死異鄉。」而她也直言老公現在參加陸綜《披荊斬棘2025》，忙到甚至沒時間每日聯絡。