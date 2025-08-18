趙露思宣布註銷3000萬微博！「做什麼都很累了」　最後發文道別

記者田暐瑋／綜合報導

趙露思與經紀公司的糾紛還未平息，連日來在小紅書開直播和粉絲聊天，卻屢屢登上熱搜榜，13日她宣布將註銷擁有超過3,122萬粉絲的微博帳號，引發外界譁然。

趙露思先前在直播時因為宣傳小農產品，卻遭質疑背後並非單純公益，爆出產品出自她閨密名下公司，「助農」成了替好友打廣告，儘管官方已證實她確實擁有「助農大使」資格，但仍遭受大量網路謠言攻擊，她13日發文寫道：「真的助農也要註銷的，拜拜」，隨即啟動帳號註銷程序。

▲趙露思敗訴恐賠天價違約金。（圖／翻攝自微博）



不過由於趙露思屬於「貴賓用戶」，根據微博平台官方程序，需要經過15天的冷靜期才能完成註銷程序，對此，趙露思在直播中不滿地回應：「我跟你離婚呢？15天冷靜期，我有啥好冷靜的？」同時透露已與所有品牌方完成溝通，強調這並非一時衝動的決定。

▲趙露思發文道別。（圖／翻攝自趙露思微博）



事件持續發酵，趙露思17日再度表示，已決定不再參加時裝周等商業活動，「當你不需要流量的時候，你就覺得做什麼都很累了，不知道去圖什麼。」同時，她也強調未來將透過法律途徑處理任何污衊行為，不再依賴社群平台的互動，目前她將重心轉移至小紅書平台，粉絲數突破2280萬，成為該平台首位破2000萬粉絲的藝人。

