金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

南韓人氣男星金鍾國（金鐘國）18日在出道30週年之際宣布結婚，他稍早透過官方聲明表示，即將在首爾某處結婚，但未婚妻是圈外人，因此為了保護女方儀式將採「不公開」方式進行。此外，他不久前才購入一間位於江南的韓幣62億豪宅，如今看來因此在為結婚做準備，該間房產就是夫妻倆的新婚房。

▲鍾國未婚妻是圈外人，為愛妻砸1.55億購豪宅，保護女方婚禮不公開。（圖／翻攝自金鍾國IG）



金鍾國18日宣布婚訊，但並未告知粉絲女方的身份，根據韓媒調查結果，女生是圈外人，因此婚禮將採非公開方式進行。事實上，金鍾國5月才被爆出在位於江南的論峴洞購入一間價值韓幣62億元（約台幣1.55億元）的高級豪宅，且買來目的並非投資，而是預計搬進去住。

▲金鍾國要結婚了。（圖／翻攝自金鍾國IG）



購入新房產的消息傳開後，就有不少傳聞表示金鍾國要搬去更大的房子，應該是要結婚了，他也曾在節目上自嘲「聽說有傳說說我要準備結婚了」，沒想到，他看似開玩笑的發言其實是在鋪路，沒幾個月後，親自證實結婚。

關於婚訊，金鍾國18日親自透過官咖報喜，用文字向粉絲分享喜訊，親口證實：「我要結婚了，雖然之前就有稍微一點點明顯，不過我想很多人還是會覺得相當突然。」他自虧「雖然很有點遲了，但就這樣結婚了，真的是很慶幸對吧。」婚禮預計在近期舉辦。